‘Geklik’ na verlies Ajax valt verkeerd bij Kraay junior: ‘Erg slecht van hem’

Hans Kraay junior is kritisch op Dusan Tadic, nadat eerder deze week via De Telegraaf bekend werd dat de aanvoerder van Ajax binnenkort om de tafel wil met trainer Erik ten Hag ‘in de hoop alle neuzen in de selectie weer dezelfde kant op te krijgen'. Tadic is ontevreden over het spel en de recente prestaties van Ajax en hoopt het tij naar verluidt middels een gesprek met Ten Hag te keren. Kraay junior had liever gezien dat Tadic intern zijn verantwoordelijkheid had genomen.

Ajax verloor afgelopen zondag in eigen huis met 0-2 van titelconcurrent AZ en is bezig aan een ronduit belabberde reeks, met drie verliespartijen uit de laatste vier duels in alle competities. Het door Tadic in gesprek met De Telegraaf aangekondigde gesprek met Ten Hag is bij Kraay junior in het verkeerde keelgat geschoten. "Het allerergste vind ik dat voetballers gaan uithuilen en klikken bij de pers. Dat vind ik van Tadic echt slecht", zegt de oud-voetballer en analist woensdag tegenover Veronica Inside.

"Iedereen heeft de wedstijd van Ajax gezien tegen AZ en iedereen die er een beetje verstand van heeft, weet dat het niet meer van deze tijd is om een doelpunt te maken nadat je de bal vanaf de achterlijn 61 keer hebt overgespeeld", vervolgt Kraay junior, die uitlegt hoe Tadic zondag één van de spelers bij Ajax was die niet thuisgaf bij het drukzetten. "Bij Ajax is de afspraak dat als de keeper van de tegenpartij de bal heeft, er met twee mensen druk wordt gezet op de centrumverdedigers: de rechtsbuiten en de spits, in dit geval Hakim Ziyech en Dusan Tadic. Vervolgens jaag je een van die centrumverdedigers met snot in je ogen af zodra hij in balbezit komt. Dat gebeurde niet. Dan vind ik dat je als Tadic in het veld een grote jongen moet zijn en moet zeggen: Hé Hakim, wat hebben we nou afgesproken? Doe dat nou!"

Tadic gaf zondag direct na het verlies van Ajax tegen AZ al een vernietigend interview af aan Ajax Life waarin hij bijzonder kritisch uit de hoek kwam over het spel van de Amsterdammers. "Dit valt niet te accepteren. Het is ongelooflijk. We spelen een slechte wedstrijd en komen onze afspraken niet na. Als één speler te laat komt, klopt ons systeem niet meer. Dan krijg je een domino-effect en als dat optreedt, zie je dat wij overal moeite mee krijgen. Wij moeten onszelf als elftal verbeteren en wel in ieder aspect: druk zetten, verdedigen, aanvallen. Samenspel", zei de Servische aanvaller onder meer.