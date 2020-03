Advocaat des duivels: ‘Dit kan toch niet? Het gaat nergens over’

Dick Advocaat is absoluut niet te spreken over het plan van Jan Dirk van der Zee. De directeur van het amateurvoetbal van de KNVB kondigde aan dat er vanaf volgend seizoen bij het jeugdvoetbal onder twaalf jaar geen ranglijsten meer zullen worden bijgehouden. Na Willem van Hanegem en Dirk Kuyt laat ook de trainer van Feyenoord zijn ongenoegen blijken over het idee.

Van der Zee is van mening dat het jeugdvoetbal alleen om plezier gaat, waarbij kinderen niet bezig zijn met winnen. "Dat is dus het probleem hier in Nederland, het gaat wel om winnen of verliezen", reageert Advocaat woensdag fel, geciteerd door het Algemeen Dagblad. "Daar word je sterk van. Als je verliest, moet je nog sterker worden. Dat hebben ze daar waarschijnlijk toch nog niet zo goed in de gaten. Maar als je dat niet begrijpt..."

"Ik weet niet wie die heeft verzonnen, maar dit is echt een heel slecht idee", vervolgt de 72-jarige oefenmeester, die niet alleen wijst naar Van der Zee. De coach van Feyenoord vindt het verrassend dat personen als Eric Gudde, Nico-Jan Hoogma en Art Langeler zulke plannen bij de KNVB niet afschieten. "De andere mensen zijn blijkbaar niet sterk genoeg. Het kan toch niet zo zijn dat ze uitslagen weghalen? Ik kan me herinneren dat ik vroeger naar de sigarenboer liep om de lijstjes uitslagen en de standen te bekijken. Daar was ik mee bezig en dat was best een stuk lopen."

Advocaat denkt dat het plan nog kan worden teruggekeerd en wijst naar de vergadering van het CBV, Coaches Betaald Voetbal, van volgende week. De trainer kan zich niet voorstellen dat de KNVB dit plan echt wil doorzetten. "De laatste jaren speelde de vraag waar het aan lag dat ons voetbal het lastig had. De golfbeweging. Maar toen riepen al veel mensen: kijk wat er in Portugal of Spanje gebeurt."

"Daar gaat het om winnen of verliezen en dat begint echt al als je negen jaar bent. Zo is het echt. Als je vroeger als kind op straat zat te knikkeren, wilde je toch ook winnen? Het CBV moet hier zeker op reageren. Ze willen maar iets vinden. De velden zijn te groot of te klein. De doelen zijn te groot of toch te klein. Het gaat nergens over", besluit een verbolgen Advocaat zijn relaas.