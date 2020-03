El País verwijst in keiharde analyse De Jong naar mislukte opvolgers Iniesta

De inbreng van Frenkie de Jong bij Barcelona werd eerder al door Marca in twijfel getrokken en nu komt ook El País met een kritisch stuk over de Nederlandse middenvelder. De Spaanse krant komt met het vernietigende oordeel naar aanleiding van het optreden van De Jong in de uitwedstrijd tegen Real Madrid van zondagavond. Barcelona raakte door een 2-0 nederlaag de koppositie kwijt aan de Koninklijke.

"Alle kwaliteiten die de jonge Nederlander van Barça leken te sieren, zijn door de realiteit omgedraaid", zo valt onder meer te lezen in het kritische rapport van De Jong. "Zijn jeugd is getransformeerd in naïviteit en zijn vaardigheden zijn verworden tot banale retoriek." Volgens bovengenoemde krant heeft Barcelona sinds 2014, toen Luis Suárez, Marc-André ter Stegen en Ivan Rakitic werden aangetrokken, geen geslaagde aankopen meer gedaan.

Toen De Jong vorig jaar januari definitief voor Barcelona koos was er echter geen enkele twijfel over diens kwaliteiten. "Niemand leek tegen zijn komst te zijn. Op 21-jarige leeftijd leek hij de meest bejubelde aanwinst van Barcelona in de afgelopen jaren te worden. De Jong was de perfecte gok, een Nederlandse middenvelder opgeleid in de ‘Hollandse School’. Daarnaast beschikte hij over het benodigde zelfvertrouwen om voor Barcelona te spelen."

"Het is moeilijk te accepteren dat dit ongelooflijke talent in dezelfde irrelevantie verdwijnt als André Gomes of Philippe Coutinho", waarschuwt El País De Jong voor een mislukt avontuur in het Camp Nou. "Voorgangers van de Nederlander en tevens mislukte opvolgers van Andrés Iniesta. De belangrijkheid van laatstgenoemde lijkt alsmaar te groeien in Barcelona. Een genie die nu verlangt naar een genie in het kwadraat."

De komst van De Jong zorgde voor euforie bij de achterban van Barcelona, waar er juist veel kritische geluiden waren te horen bij het aantrekken van Antoine Griezmann. "Voetbal kan soms echter voor verrassingen zorgen. In het geval van De Jong is dat niet uitgesloten. Er is nog geen definitief oordeel over de Nederlander, waarschijnlijk vanwege de onverwachte afstand tussen de verwachtingen die hij met zich meebracht en de prestaties die hij tot dusver heeft neergezet."

Volgens El País liet De Jong tegen Real andermaal zien dat dat de kritiek op zijn inbreng bij Barcelona terecht is. De Spaanse krant zag alleen Gerard Piqué in Madrid een voldoende halen. "De andere spelers liepen op hun tenen of faalden, zoals in het geval van De Jong. Maar als hij de speler is die hij zegt dat hij is, dan moet hij dat wel snel laten zien. Voorlopig valt hij alleen maar op vanwege zijn irrelevantie."