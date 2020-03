Mourinho haalt uit na smeekbede: ‘Ze weten niet eens hoe hij eruitziet’

Tottenham Hotspur strijdt woensdagavond met Norwich City om een plek bij de laatste acht van de FA Cup. Omdat zowel Harry Kane als Heung-Min Son langdurig aan de kant staat, vragen fans zich af wanneer Troy Parrott een echte kans krijgt in de hoofdmacht. José Mourinho predikt echter realisme en vindt niet dat de supporters te hard van stapel moeten lopen aangaande de jonge spits.

Parrott doet het goed bij de beloften van Tottenham, maar krijgt bij de hoofdmacht weinig speeltijd. De Ier heeft tot op heden enkele minuten meegedaan bij twee Premier League-wedstrijden, terwijl hij een groot gedeelte van de 0-0 gelijkspel tegen Colchester United in de EFL Cup op het veld stond. Mourinho liet eerder tegenover Football London weten dat men geduld moet hebben inzake Parrott.

"Hij moet zich gedragen als een jonge professional die zijn hele carrière nog voor zich heeft, niet als iemand die het grootste gedeelte van zijn loopbaan al achter de rug heeft", aldus de manager. "Ik zeg tegen hem: iedere keer wanneer je met de kids speelt, moet je laten zien waarom juist jij het voorrecht hebt om je af en toe bij het eerste te melden."

De Portugees liet wel weten dat hierbij een juiste attitude noodzakelijk is. "Iedere keer als hij met de kids speelde, was het met de mentaliteit van ik hoor hier niet te zijn of ik ben hier te goed voor. Dit is een leerproces voor hem", zei Mourinho. In aanloop naar het bekerduel met Norwich City benadrukt de coach dat Parrott er nog niet helemaal klaar voor is en op de bank zal plaatsnemen.

"Veel mensen weten niet eens hoe hij eruitziet. Of Troy kort of lang haar heeft, of hij blond of donker haar heeft. Maar dan zeggen ze wel dat hij moet spelen", reageert Mourinho, geciteerd door Sky Sports, op de smeekbede van veel Tottenham-fans. "Laatst riep er ook een man die achter mij stond: laat Troy spelen. Volgens mij weet hij niet eens wie Troy is. Hij is er nog niet meteen klaar voor. Nogmaals: het is een proces. We moeten het stap voor stap doen", besluit de oefenmeester.