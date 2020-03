Advocaat voert maatregel in en heeft vervelend nieuws uit ziekenboeg

Dick Advocaat neemt geen enkel risico met het oog op de uitbraak van het coronavirus in Nederland. De trainer van Feyenoord wil dat zijn spelers donderdagavond na de bekerwedstrijd tegen NAC Breda direct naar huis vertrekken. Daarnaast geeft Advocaat op de persconferentie van woensdagmiddag inzage in de blessure van aanvaller Nicolai Jörgensen.

"Na overleg met de clubarts hebben we besloten dat spelers meteen na de wedstrijd naar huis gaan", wordt Advocaat in aanloop naar de thuiswedstrijd in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen NAC geciteerd door onder meer RTV Rijnmond. "Dus niet naar de ruimtes in de Kuip. We houden toch rekening met het coronavirus." De aftrap van de bekerontmoeting in Rotterdam is donderdag om 20.45 uur.

'Feyenoord zal ons onderschatten, maar ik heb respect voor Advocaat’

Jörgensen miste vanwege een teenblessure onder meer de uitwedstrijd van Feyenoord tegen PSV (1-1) van afgelopen zondag. Donderdag ontbreekt de Deense spits wederom, zo verzekert Advocaat. "Met Jörgensen gaat het nog weken duren", verzucht de ervaren oefenmeester. "Hij is er ook tegen NAC niet bij. Of hij dit seizoen nog speelt? Dat hopen we wel." Normaal gesproken is Robert Bozenik in het duel met NAC de diepste spits bij Feyenoord.

Ridgeciano Haps, die tegen PSV als linksbuiten speelde, begint tegen NAC waarschijnlijk weer als vleugelaanvaller. "Ik heb niet zoveel smaken meer", legt Advocaat uit waarom de linksback naar voren wordt geschoven. "Luis Sinisterra, Jörgensen, Sam Larsson en Yassin Ayoub zijn allemaal weg. Dus zoveel mogelijkheden hebben we niet op die positie. En als Haps het goed doet, blijft hij daar gewoon staan."