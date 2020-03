‘Ajax, PSV, Feyenoord en AZ bekijken dezelfde parel in Amsterdam’

Ajax, PSV, Feyenoord en AZ loeren volgens AS op dezelfde speler. De Spaanse krant meldt woensdag dat scouts van de topclubs in de Eredivisie dinsdag aanwezig waren bij het UEFA Youth League-duel tussen Ajax en Atlético Madrid in Amsterdam. De Nederlandse clubs wilden onder anderen aanvallende middenvelder Rodrigo Riquelme aan het werk zien.

De negentienjarige aanvallende middenvelder annex buitenspeler geldt naar verluidt als een van de parels uit de opleiding van los Colchoneros. Dinsdagmiddag wist hij op De Toekomst een goede indruk te maken tegen Ajax, maar hij kon niet voorkomen dat de Amsterdammers na strafschoppen verder gingen. Riquelme ligt tot komende zomer vast bij Atlético, dus clubs kunnen over een paar maanden transfervrij toeslaan.

De jonge buitenspeler heeft ook al twee wedstrijden in de hoofdmacht van Atlético achter de rug. De Nederlandse clubs hadden goede verhalen gehoord over Riquelme en scouts konden dinsdag met eigen ogen zien dat de vleugelspeler veel potentie heeft. Mogelijk lukt het de Nederlandse clubs het talent te verleiden de stap naar een kleinere competitie te maken met de belofte dat hij zodoende meer ervaring op een hoog niveau kan opdoen, zo klinkt het.

Riquelme deed afgelopen zomer ook mee aan de seizoensvoorbereiding van het eerste van Atlético. Trainer Diego Simeone raakte gecharmeerd van de jongeling, waardoor de club waarschijnlijk er alles aan zal doen om hem langer te binden. Mocht het tot een nieuw contract komen, dan is een huurtransfer naar bijvoorbeeld een Nederlandse club niet uitgesloten voor Riquelme, aldus AS.