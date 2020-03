Curieuze uitleg na ‘hoerenzoon’ richting Neuer in bekerduel Bayern München

Manuel Neuer werd dinsdagavond door een gedeelte van de aanhang van Schalke 04 uitgemaakt voor ‘hoerenzoon’. De beledigingen aan het adres van de doelman van Bayern München zorgden er echter niet voor dat het duel in de kwartfinale van de DFP-Pokal werd stilgelegd. Afgelopen zaterdag gebeurde dat wel tijdens de uitwedstrijd van Bayern tegen TSG Hoffenheim, toen Dietmar Hopp, eigenaar van Hoffenheim, vanuit het uitvak de term ‘hoerenzoon’ naar zijn hoofd kreeg geslingerd.

Volgens Thomas Spiegel, hoofd mediazaken van Schalke 04, is er echter een groot verschil tussen beide gevallen. Volgens hem werd het woord ‘hoerenzoon’ in het geval van Neuer, die een verleden heeft bij de club, ‘situationeel’ gebruikt. Voorafgaand aan de bekerwedstrijd in Gelsenkirchen werd op topniveau overleg gepleegd over alle mogelijke situaties. "De focus lag op de-escaleren en niet op het in de eerste, tweede of derde fase laten ontbranden van het hele gebeuren", benadrukt Spiegel tegenover Kicker. "Maar we wilden ook zeker niet alles zomaar negeren."

Emotionele Hansi Flick: 'Nog steeds ontzettend teleurgesteld in onze eigen fans'

"Ons doel was: Hoe kunnen we een voetbalwedstrijd weer op een normale manier laten verlopen?", voegt Spiegel daaraan toe. Enkele spandoeken van de fans van Schalke 04 werden in dat kader ook toegestaan. De aanhang van de nummer zes in de Bundesliga ageerde tegen de stilgelegde wedstrijden van afgelopen weekeinde naar aanleiding van de beledigingen richting Hopp. Daarnaast werd het beleid van de clubleiding ernstig in twijfel getrokken.

De spelers van Hoffenheim en Bayern speelden de bal zaterdag in de slotfase demonstratief minutenlang rond, nadat Hopp voor ‘hoerenzoon’ was uitgemaakt door de meegereisde aanhang uit München. Een dag later lag het duel tussen 1. FC Union Berlin en VfL Wolfsburg om dezelfde reden stil. De supporters van Union Berlin gingen ditmaal tekeer tegen Hopp, tot grote ergernis van de eigen spelers. Het zorgde voor een oponthoud van bijna tien minuten.