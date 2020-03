Klopp haalt hard uit na ‘stomme vraag’ op persconferentie: ‘Waarom ik?’

Jürgen Klopp maakte een geïrriteerde indruk op de persconferentie na afloop van het FA Cup-duel van Liverpool met Chelsea (2-0 nederlaag) van dinsdagavond. De manager van the Reds weet dat de uitbraak van het coronavirus invloed heeft op de competities in andere landen, maar Klopp vindt zichzelf niet de aangewezen persoon om daar een oordeel over te vellen. Hij snapt dan ook niet dat journalisten hem vragen stellen over eventuele gevolgen voor zijn eigen ploeg.

"Wat mij niet bevalt is dat voor zo'n serieuze kwestie de mening van een voetbaltrainer schijnbaar belangrijk is. Ik snap dat echt niet", liet Klopp in duidelijke bewoordingen weten op het perspraatje. "Jullie als journalisten zitten in precies dezelfde situatie. Het is niet belangrijk wat beroemde mensen hierover te melden hebben. Je moet wel op de juiste manier over zulke dingen praten. Mensen zonder enige kennis van zaken, zoals ik, moeten niets zeggen over zoiets belangrijks."

"Dat is aan mensen met kennis. Die moeten ons vertellen wat er wel en niet moet gebeuren", voegt Klopp daaraan toe. "Ik ben slechts een manager. Van politiek of het coronavirus heb ik geen verstand. Waarom ik? Ik draag een honkbalpet en heb me slecht geschoren", zo verklaart de Duitse trainer kort nadat zijn ploeg is uitgeschakeld in de achtste finale van de FA Cup.

De FA houdt de situatie rondom het coronavirus in Engeland scherp in de gaten. Er zijn echter nog geen wedstrijden in de Premier League afgelast of verplaatst. In de Serie A is hier wél sprake van. Onder meer het duel tussen de titelkandidaten Juventus en Internazionale werd verschoven vanwege de uitbraak van het virus op verschillende plaatsen in Italië.