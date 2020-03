‘Feyenoord zal ons onderschatten, maar ik heb respect voor Advocaat’

NAC Breda bereidt zich voor op het duel met Feyenoord in de halve finale van de TOTO KNVB Beker, donderdagavond in De Kuip. NAC-trainer Peter Hyballa denkt dat er sprake is van onderschatting bij Feyenoord, maar desondanks heeft hij veel respect voor collega Dick Advocaat. Bekijk de video hieronder voor het gehele interview.