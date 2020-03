‘Italianen dromen van Memphis Depay; frictie met SEG kan struikelblok zijn’

Memphis Depay verkast komende zomer mogelijk naar Rome. Woensdag wordt de aanvaller van Olympique Lyon in Italië in verband gebracht met Lazio, dat zou dromen van de komst van de Oranje-international. Corriere dello Sport benadrukt echter wel dat een transfer van Depay naar de Serie A-club een lastig karwei gaat worden.

Depay staat al jarenlang op de radar van Lazio. Sportief directeur Igli Tare probeerde de aanvaller in 2015 al weg te plukken bij PSV, maar toen koos de speler voor een dienstverband bij Manchester United. Nu zou de koploper van de Serie A opnieuw een poging willen wagen Depay te strikken, maar de komst van de aanvaller wordt wel een moeilijke onderneming, zo klinkt het.

Ten eerste kan de kwetsuur van Depay roet in het eten gooien. De 51-voudig international herstelt momenteel van een zware blessure en het is de vraag of hij het EK gaat halen. Daarnaast kan Lyon dwarszitten met een contractverlenging. Depay ligt momenteel tot medio 2021 vast en de Franse club heeft al aangegeven graag een nieuwe deal aan te gaan.

Tot slot is het volgens Corriere dello Sport een probleem dat Depay wordt vertegenwoordigd door SEG, het bureau dat er ook voor zorgde dat Stefan de Vrij naar Internazionale vertrok. Zijn overgang van Lazio naar Inter medio 2018 verliep allesbehalve voorspoedig en dat is de club uit Rome nog niet vergeten. De krant suggereert dat de relatie tussen de club en het management niet optimaal meer is.