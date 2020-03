‘Sensatie Alphonso Davies (19) krijgt een gigantische salarisverhoging’

Alphonso Davies kan een nieuw topcontract verwachten bij Bayern München. De negentienjarige buitenspeler annex linkervleugelverdediger sloot zich in januari 2019 aan bij der Rekordmeister en heeft een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt, met name als back. Volgens BILD kan de Canadees international snel een sterk verbeterde deal aangaan.

Volgens de Duitse boulevardkrant zijn Bayern en Davies momenteel in gesprek over een nieuw contract. Het toptalent, dat is overgekomen van Vancouver Whitecaps FC en nu nog tot medio 2023 vastligt bij de topclub, verdient nu ongeveer een miljoen euro per jaar. Volgens BILD kan Davies bij een handtekening vijf miljoen euro per seizoen verdienen.

I've never seen a player so fast - Neuer on Bayern team-mate Davies

Davies maakt dit seizoen enorm veel indruk als vleugelverdediger. Waar de Canadees in de aanval veel concurrentie had en zich tevreden moest stellen met voornamelijk invalbeurten, is hij inmiddels als linksback uitgegroeid tot een vaste kracht. Davies heeft meerdere indrukwekkende wedstrijden gespeeld dit seizoen, waaronder het met 0-3 gewonnen Champions League-duel met Chelsea, waarin hij een assist produceerde door Robert Lewandowski te bedienen.

Sportief directeur Hasan Salihamidzic liet eerder al weten erg gecharmeerd te zijn van Davies. "De fans hebben lang gewacht op een jonge speler met zoveel snelheid, technische kwaliteiten en een dergelijk fysiek", aldus de oud-middenvelder tegenover AZ. "Hij kan een erg belangrijke speler voor Bayern worden. Davies heeft kwaliteiten die je nauwelijks in de Bundesliga ziet. Hij is zeker een van de snelste spelers die ik ooit heb gezien. Hij is niet alleen voor de toekomst: hij is voor het hier en nu. Hij is een echte diamant."