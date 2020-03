Berghuis hint naar zomerse transfer: ‘Alleen moet het plaatje wel kloppen’

Steven Berghuis is mogelijk bezig aan zijn laatste maanden als speler van Feyenoord. In een interview met Voetbal International steekt de aanvoerder van de Rotterdammers zijn ambities niet onder stoelen of banken. Hoewel de Oranje-international het goed naar zijn zin heeft in De Kuip, kriebelt het bij de buitenspeler om zichzelf te testen op een hoger niveau.

Berghuis benadrukt dat hij Feyenoord niet zomaar zal verlaten. Vorig jaar tekende hij nog een nieuw contract bij de Rotterdammers. In zijn verbintenis is een clausule opgenomen waardoor hij voor een vastgestelde transfersom kan vertrekken. “Mijn dochter is net een jaar geworden en ik zou nog wel een kleine erbij willen hebben. Dat soort zaken speelt toch een belangrijke rol bij mijn beslissing. Bij mij staat voetbal altijd voorop. Ik wil gewoon genieten, ik moet het leuk vinden, wat ik doe”, vertelt hij aan het weekblad.

De 28-jarige aanvaller geeft aan dat hij het naar zijn zin heeft bij Feyenoord. Toch is een transfer in de zomer niet ondenkbaar. “Misschien is het tijd om mezelf te testen op een hoger niveau”, aldus Berghuis, die eerder al voor Premier League-club Watford speelde. “Alleen moet het plaatje wel kloppen, qua land, club, trainer en competitie. We zien het van de zomer wel, wellicht dat het aanvoerderschap ook iets extra's brengt, dat clubs ook daarnaar kijken.”

Berghuis wil niet te ver vooruitkijken, maar sluit een vertrek niet uit. “Er staat veel te gebeuren. De halve finale van de beker, we doen het goed in de competitie, straks misschien nog het EK. Ik heb geen zin om nu ver vooruit te kijken, maar ga ook niet liegen. Het is nog steeds mijn ambitie mezelf te testen op een hoger niveau.”