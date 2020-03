‘Operatie van 170 miljoen bepaalt zomerse transferstrategie van Barcelona’

Barcelona gaat komende zomer opnieuw alles op alles zetten om Neymar terug te halen naar het Camp Nou. Sport pakt woensdagochtend op de voorpagina uit met objetivo número 1, zoals de Braziliaanse aanvaller van Paris Saint-Germain voor Barcelona wordt genoemd. De Spaanse sportkrant stelt overigens dat er nog wel de nodige plooien gladgestreken dienen te worden voor Neymar terugkeert bij Barcelona.

Het terughalen van Neymar geniet voor Barcelona de hoogste prioriteit komende zomer. Het betekent dat het verloop van de operatie, die volgens Sport 170 miljoen euro gaat kosten, alle andere handelingen op de transfermarkt zal beïnvloeden. Om die reden wil Barcelona voorkomen dat er andermaal een omvattende transfersoap ontstaat rond Neymar, die afgelopen zomer al nadrukkelijk gelinkt werd aan een terugkeer naar de regerend kampioen van Spanje. De gevoelige transfer ketste een halfjaar geleden echter af, waarna de Braziliaanse aanvaller in genade werd aangenomen bij PSG.

Een eventuele uitschakeling van PSG in de Champions League geldt voor Barcelona als een startsein voor het offensief om Neymar los te weken in de Franse hoofdstad. Les Parisiens moeten volgende week in het eigen Parc des Princes een 2-1 nederlaag in de heenwedstrijd tegen Borussia Dortmund zien weg te poetsen. Dat Neymar de laatste tijd onenigheid zou hebben gehad met trainer Thomas Tuchel en technisch directeur Leonardo, geldt voor Barcelona als een extra motivatie om al snel in actie te komen.

Volgens Sport ziet Barcelona zich door de recente resultaten, de blessures binnen de selectie en de leeftijd van meerdere sleutelspelers genoodzaakt om een speler aan te trekken ‘die direct invloed kan uitoefenen en de komende jaren het team kan leiden’. Om meerdere redenen wordt Neymar beschouwd als de ideale aanwinst, al wordt zijn komst gezien als een van de ‘meest complexe’ operaties. De voornaamste struikelblokken vormen het torenhoge salaris en de nog lopende rechtszaak van de 28-jarige aanvaller tegen Barcelona.

Bovendien is PSG niet van plan om mee te werken aan een vertrek. De Franse topclub onderneemt momenteel pogingen om het contract van Neymar te verlengen. Het zou voor voorzitter Nasser Al Khelaifi zelfs een ‘obsessie’ zijn om de Braziliaan en Kylian Mbappé binnenboord te houden. Al lijkt het geen uitgemaakte zaak dat laatstgenoemde ingaat op het lucratieve contractvoorstel van PSG, daar er sprake zou zijn van een mondeling akkoord met Zinédine Zidane over een transfer naar Real Madrid. Indien Neymar en Mbappé hun tot 2022 lopende contracten niet verlengen, zullen les Parisiens vroeg of laat genoodzaakt zijn om mee te werken aan een transfer. Neymar zou tevens nog de mogelijkheid hebben om naar de FIFA te stappen als beide clubs er niet uitkomen, daar de regels van de wereldvoetbalbond voorschrijven dat een speler na drie contractjaren het recht heeft om van club te wisselen