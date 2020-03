Woensdag, 4 Maart 2020

Alexis Sánchez moet 230.000 euro per week inleveren

De 2-0 overwinning op Barcelona gaf Real Madrid-trainer Zinédine Zidane, maar desondanks is hij niet heel zeker van zijn positie. De clubleiding ziet in Mauricio Pochettino een mogelijke opvolger voor de Franse coach. (The Independent)

Ainsley Maitland-Niles is bij Arsenal-manager Mikel Arteta niet in beeld voor het eerste elftal. Internazionale en AC Milan hebben we loren naar de komst van het talent, dat tot medio 2023 vastligt in Londen. (Sempre Milan)

Alexis Sánchez moet een behoorlijk deel van zijn salaris inleveren als hij definitief de overstap wil maken naar Internazionale. De huurling van Manchester United verdient momenteel 460.000 euro per week, maar zal bij een transfer genoegen moeten nemen met de helft van dat bedrag. (Tuttosport) De huurling van Manchester United verdient momenteel 460.000 euro per week, maar zal bij een transfer genoegen moeten nemen met de helft van dat bedrag.

Harry Kane staat open voor een zomers vertrek bij Tottenham Hotspur omdat hij voor de prijzen wil spelen. The Spurs zouden omgerekend 172 miljoen euro willen ontvangen bij een transfer van de Engelse spits. (The Telegraph)

Chelsea, Liverpool en Manchester United zullen diep in de buidel moeten tasten voor Jadon Sancho. De waarde van de talentvolle buitenspeler is gestegen naar 140 miljoen euro. (BILD)