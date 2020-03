Klopp niet bezorgd om vormdip Liverpool: ‘Dit is simpel te verklaren’

De uitschakeling van Liverpool in de FA Cup leidt niet tot zorgen bij manager Jürgen Klopp. De 2-0 nederlaag tegen Chelsea op Stamford Bridge komt een paar dagen na de eerste competitienederlaag van het seizoen tegen Watford (3-0). De uitschakeling in het bekertoernooi is volgens de Duitse trainer eenvoudig te verklaren.

Doelpunten van Willian en Ross Barkley bezorgden Liverpool de derde nederlaag in vier wedstrijden in alle competities. Klopp maakt zich geen zorgen over de vormdip van zijn ploeg. “Met 2-0 verliezen is niet goed, maar in dit geval is het relatief simpel te verklaren. We maakten twee enorme fouten bij de tegendoelpunten”, zo wordt de manager geciteerd door Sky Sports. “De wedstrijd van vanavond was compleet anders dan tegen Watford. Tegen Watford was het ontzettend slecht. Vanavond was het niet slecht. Ik was blij met onze reactie en vond dat we goed speelden. Ik heb aardige dingen gezien.”

De reactie van Klopp na de nederlaag tegen Chelsea in de FA Cup

Klopp voerde dinsdag zeven wijzigingen door in zijn basisteam ten opzichte van zaterdag met Watford. Onder meer Mohamed Salah en Roberto Firmino zaten op de bank. “Het was een enorm intense wedstrijd. Ik voerde zeven veranderingen in de opstelling door omdat ik wist dat het intens zou gaan worden. Maar ik maak me geen zorgen, dit is voetbal”, aldus de trainer na afloop op de persconferentie. “We hebben geen moment gedacht dat het een eenvoudig seizoen zou worden, dat we een gemakkelijke fase zouden hebben of dat we vanavond geen problemen zouden tegenkomen. Het was altijd moelijk, maar we zijn er goed mee omgegaan. We waren niet goed genoeg op bepalende momenten en dat moeten we accepteren.”

Liverpool heeft in de Premier League nog een voorsprong van 22 punten op Manchester City. Het FA Cup-toernooi is echter voorbij, terwijl volgende week een 1-0 achterstand tegen Atlético Madrid moet worden goedgemaakt in de achtste finales van de Champions League. Klopp benadrukt dat het in verdedigend opzicht beter zal moeten. “Het is lang goed gegaan omdat we uitmuntend hebben verdedigd. Normaal gesproken krijgen ploegen weinig kansen tegen ons. Nu moeten we concluderen dat we de laatste drie tot vier wedstrijdn te veel doelpunten hebben weggegeven.”

In gesprek met de BBC wordt Klopp geconfronteerd met de slechte resultaten van Liverpool de afgelopen weken. “Ik zou het waarderen als je stopt met het benoemen de nederlaag tegen Watford. Vandaag hebben we verdiend verloren omdat zij twee keer hebben gescoord en wij twee enorme fouten maakten bij beide goals.” Klopp wil nog niet vooruitkijken naar het duel met Atlético Madrid. “Daar zijn we nu niet in geïnteresseerd. Het draait bij ons nu volledig om de wedstrijd tegen Bournemouth. Niemand hoeft medelijden met ons te hebben. We gaan weer wedstrijden winnen en dat is wat we zaterdag willen doen.”