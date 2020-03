‘Dortmund troeft Europese top af en breekt clubrecord voor volgend toptalent’

Na Jadon Sancho en Erling Braut Haaland gaat Borussia Dortmund andermaal aan de haal met een begeerd toptalent. SPORT BILD weet te melden dat die Borussen onder meer Manchester United, Liverpool en Chelsea aftroeven in de strijd om Jude Bellingham. Voor de zestienjarige middenvelder van Birmingham City dient Borussia Dortmund met een transfersom van 35 miljoen euro het clubrecord te breken.

Bellingham beleeft dit seizoen zijn doorbraak bij Birmingham City en speelde tot dusver 34 officiële wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 doelpunten en 3 assists. Het is niet onopgemerkt gebleven, want de jeugdinternational van Engeland werd de afgelopen tijd gelinkt aan zo’n beetje de gehele Europese top. Naast de Engelse topclubs, werden ook Barcelona en Real Madrid genoemd als belangstellenden voor Bellingham.

Engeland in de ban van Jude Bellingham, het grootste talent na Wayne Rooney

Lees artikel

Borussia Dortmund lijkt echter de strijd om Bellingham te gaan winnen. De Duitse club en de jonge middenvelder hebben reeds een akkoord bereikt. Borussia Dortmund moet er nog wel zien uit te komen met Birmingham City, maar men is in ieder geval bereid om het clubrecord te breken voor Bellingham. Op dit moment geldt Mats Hummels, die afgelopen zomer voor 30,5 miljoen werd overgenomen van Bayern München, volgens de cijfers van Transfermarkt nog als de duurste aankoop in de clubgeschiedenis.

Met een transfersom van 35 miljoen voor Bellingham moet dat record gebroken worden. In januari wist Borussia Dortmund ook al onder meer Juventus en Manchester United af te troeven in de strijd om Haaland. De negentienjarige Noorse spits werd voor een bedrag van twintig miljoen euro overgenomen van Red Bull Salzburg. Tot dusver was Haaland goed voor twaalf doelpunten in negen officiële wedstrijden voor Borussia Dortmund.