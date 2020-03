‘Totale chaos’ bij Barça: ‘Helpt niet om over de Cruijff-filosofie te praten'

Barcelona kent momenteel niet zijn beste periode, daar de Catalanen afgelopen zondag in het Santiago Bernabéu met 2-0 onderuit gingen tegen Real Madrid. De Koninklijke gaat daardoor momenteel aan de leiding in LaLiga. Jordi Cruijff heeft de indruk dat er totale chaos heerst bij Barcelona, zo vertelt hij in gesprek met Sport.

“Ik denk dat alle geluiden in de media invloed hebben op de stabiliteit van Barcelona. Ik weet niet hoe stabiel Real Madrid is, maar het lijkt alsof het bij Barcelona totale chaos is. Het helpt niet om over de filosofie van Cruijff te praten, dat heeft de druk alleen maar verder opgevoerd”, geeft Cruijff te kennen. De oud-middenvelder werkt sinds kort als bondscoach en technisch directeur in Ecuador, nadat hij het Chinese Chongqing Lifan achter zich had gelaten.

Zidane: 'Meer dan verdiende overwinning op Barcelona'

In El Clásico ging Barcelona met 2-0 onderuit, door doelpunten van Vinícíus Júnior en Mariano Díaz. “Het heeft niet met coaching te maken, Barcelona mist iets in aanvallend opzicht”, stelt de huidige bondscoach en technisch directeur van Ecuador. Quique Setién heeft sinds januari de leiding bij Barcelona, nadat hij de opvolger werd van de ontslagen Ernesto Valverde. De Catalanen benaderden tevens Ronald Koeman, maar de bondscoach van Oranje weigerde.

“Het is waar dat ik met Barcelona gesproken heb, maar ik heb geweigerd. Voorlopig blijf ik trouw aan mijn baan bij Oranje”, zegt Koeman tegenover Sport. De bondscoach krijgt tevens vragen over Frenkie de Jong, over wiens prestaties bij Barcelona hij tevreden is. “Zijn spel is positief. Hij speelt op een andere positie dan hij gewend was, maar dat is het besluit van de trainer. Frenkie is een jonge speler, die veel leert en ik denk dat hij bij mij in Oranje uiteindelijk op een andere manier speelt.”