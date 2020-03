Programma Nations League: Oranje begint met twee thuiswedstrijden

Het Nederlands elftal begint de Nations League met twee thuiswedstrijden, zo is bekend geworden na de loting in Amsterdam. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman start het nieuwe seizoen op vrijdag 4 september (20.45 uur) tegen Polen. Oranje werd dinsdagavond tijdens de loting in Groep 1 van Divisie A behalve aan Polen ook aan Italië en Bosnië & Herzegovina gekoppeld.

Nederland begint de Nations League met twee thuiswedstrijden. Na het duel met Polen wacht een thuiswedstrijd tegen het Italië van bondscoach Roberto Mancini. Daarna volgen twee uitwedstrijden. Op donderdag 8 oktober staat het uitduel met Bosnië & Herzegovina op het programma en drie dagen later, op zondag 11 oktober, gaat Oranje op bezoek bij Italië. De groepsfase wordt afgesloten met een thuiswedstrijd tegen Bosnië & Herzegovina op zaterdag 14 november en een uitwedstrijd tegen Polen op dinsdag 17 november. Het is vooralsnog onbekend in welke stadions Nederland de thuiswedstrijden gaat spelen.

Programma Oranje