‘Rakitic is al akkoord met andere club en zoekt naar appartement’

Ivan Rakitic is een van de voornaamste doelwitten van Atlético Madrid deze zomer, zo claimt Marca dinsdagavond. Volgens de grootste sportkrant van Spanje heeft de Madrileense topclub al diverse keren aan de middenvelder van Barcelona kenbaar gemaakt dat men interesse heeft. De Kroaat zou ook openstaan voor een transfer naar Atlético.

Op 20 februari, twee dagen na de 1-0 overwinning van Atlético op Liverpool in de Champions League, zou Rakitic om de tafel hebben gezeten met vertegenwoordigers van de Spaanse club. Volgens Marca wordt het per dag duidelijker dat Rakitic volgend seizoen niet meer actief zal zijn voor Barcelona. Atlético, dat eind 2019 voor het eerst contact legde met de routinier, hoopt deze zomer toe te slaan.

Rakitic wil naar verluidt graag in Spanje blijven en de Kroaat en zijn gezinsleden zijn zeker gecharmeerd van de stad Madrid. Volgens de berichtgeving zou men al hebben rondgekeken in de Spaanse hoofdstad voor een appartement. Rakitic en Atlético zouden in februari al een akkoord hebben bereikt over het salaris en de duur van het contract van de middenvelder.

Mocht Atlético alsnog van gedachte veranderen en andere voorwaarden aanbieden, dan vindt Rakitic het geen probleem om nog een jaar bij Barcelona te blijven, zo klinkt het. Rakitic ligt nog tot medio 2021 vast, waardoor een transfer deze zomer toch voor de hand ligt. Rakitic is sinds medio 2014 speler van Barcelona nadat de club circa achttien miljoen euro had overgemaakt aan Sevilla.