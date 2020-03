Tottenham zwaait 52-voudig international uit naar de MLS

Tottenham Hotspur laat Victor Wanyama naar de Major League Soccer verkassen. De Engelse club meldt dinsdagavond laat dat men een overeenstemming heeft bereikt met Montreal Impact inzake de middenvelder. De 52-voudig international van Kenia, die dit seizoen nauwelijks voorkwam in de plannen bij Tottenham, lag nog tot medio 2021 vast in Londen.

Wanyama kwam in de zomer van 2016 voor ruim veertien miljoen euro over van Southampton. In totaal speelde de 28-jarige middenvelder 97 wedstrijden voor the Spurs, met 7 doelpunten als resultaat. Dit seizoen kwam Wanyama tot slechts twee duels en de routinier hoopt in de MLS zijn carrière nieuw leven in te blazen.

Snel meer.