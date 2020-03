Italiaanse regering overweegt alle sportevenementen in maart te schrappen

Het bekerduel tussen Juventus en AC Milan is tot nader orde uitgesteld. Italiaanse media pakken dinsdagavond uit met het nieuws dat de halve finale van de Coppa Italia woensdag op een andere datum zal plaatsvinden vanwege het coronavirus. Persbureau ANSA meldt zelfs dat de Italiaanse regering alle sportevenementen deze maand kan uitstellen.

Met name in het noorden van Italië hebben veel mensen het coronavirus onder de leden. Juventus liet maandag weten dat het woensdagavond supporters van bepaalde gebieden zou weren vanwege de impact van het virus. Nu wordt het duel tussen Juventus en AC Milan tot nader orde uitgesteld, zo werd er besloten bij een vergadering in Turijn. De bus van AC Milan was al gearriveerd in Turijn toen de club het nieuws zou hebben ontvangen, zo melden onder meer Goal en La Stampa.

Volgens de Italiaanse media waren de burgemeester, de top van la Vecchia Signora, leden van de regering en vertegenwoordigers van de Italiaanse voetbalbond eensgezind om de wedstrijd uit te stellen. Dit besluit maakt de puzzel om alle wedstrijden in Italië in een ordentelijk schema af te werken nog lastiger. De afgelopen tijd werden al meerdere duels verplaatst vanwege het coronavirus.

Volgens persbureau ANSA is het goed mogelijk dat de Italiaanse regering nog veel verder gaat in een poging het coronavirus te bedwingen. Naar verluidt kan de regering besluiten om door alle sportevenementen in Italië deze maand een streep te zetten. De wetenschappelijke commissie van Italië heeft de regering geadviseerd om het virus in toom te houden.

"Vermijd voor dertig dagen elk evenement, ook sportevenementen, waarbij publiek aanwezig is en het niet verzekerd kan worden dat mensen minstens een meter afstand van elkaar nemen. Dit is een van de voorstellen van de wetenschappelijke commissie, opgezet door premier Giuseppe Conte. Dit voorstel kan ingaan vanaf 1 maart en kan van toepassing zijn op het hele land."