Koeman diep onder de indruk: ‘Bewonderenswaardig hoe hij hier in staat’

Ronald Koeman kan leven met de loting voor de Nations League. Het Nederlands elftal werd dinsdagavond gekoppeld aan Italië, Bosnië en Herzegovina en Polen en de bondscoach van Oranje beseft dat zijn ploeg zwaardere opponenten had kunnen treffen. "Het leuke van deze groep is dat het landen zijn waar we nog niet tegen hebben gespeeld", reageert Koeman bij FOX Sports.

"Tegen Italië hebben we vriendschappelijk gespeeld en de andere twee landen zijn minder bekend. Al met al niet ongunstig", aldus de trainer, die de vraag krijgt of Oranje het vooral met Italië moet uitvechten. "Op voorhand misschien wel, maar er kan nog zo veel gebeuren tot aan de periode dat we deze wedstrijden gaan spelen. Het is een beetje vreemd, want volgens mij moeten we nog ergens een EK gaan spelen. Laten we ons daar eerst op voorbereiden", aldus Koeman.

Van der Vaart: 'EK-kansen Oranje afhankelijk van herstel Memphis'

De bondscoach laat zich ook uit over een mogelijke aanwezigheid van Memphis Depay op het EK. De aanvaller van Olympique Lyon is aan het revalideren van een zware kruisbandblessure en het lijkt erop dat het herstel zeer voorspoedig verloopt. "Ik volg dat en ben bij hem geweest", zegt de bondscoach. "Alles gaat volgens hun planning. Het gaat misschien wat sneller dan andere revalidaties, maar het is nog te vroeg om conclusies te trekken."

De trainer van Oranje laat weten dat hij vooral onder de indruk is van de mentale weerbaarheid van de spits. "Het is bewonderenswaardig hoe hij hier in staat. Het moet een eer zijn om geselecteerd te worden en als ik zie hoe zo'n jongen daar nu mee bezig is... Laten we dan hopen dat dat uitbetaald wordt. Ik heb contact met hem en met de dokter van het Nederlands elftal, die er ook bij betrokken wordt. Hij moet nog een lang revalideren en daarin moet alles goed gaan. Het is afwachten", besluit de bondscoach.