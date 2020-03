De Vrij kan vaker Nederlands spreken in Milaan: ‘Zodat hij het echt begrijpt’

Stefan de Vrij wordt in Italië beschouwd als een van de leiders van titelkandidaat Internazionale, maar in dienst van het Nederlands elftal moet hij genoegen nemen met een rol als reservespeler. Tijdens de laatste zeven interlands van Oranje bleef De Vrij negentig minuten op de bank zitten. In gesprek met Ziggo Sport zegt De Vrij, enkele weken voor de oefenduels met de Verenigde Staten en Spanje, dat hij nog altijd met plezier naar Oranje komt.

Ronald Koeman opteert voor een 4-3-3-systeem, waarin Virgil van Dijk en Mathijs de Ligt doorgaans het hart van de verdediging vormen. In 2018 koos Koeman in wedstrijden tegen Portugal (0-3 zege), Slowakije (1-1) en Italië (1-1) voor een systeem met vijf verdedigers; alleen in de oefenwedstrijd tegen Slowakije ruimde hij achterin toen een plek voor De Vrij in. Omdat De Ligt en De Vrij zich sindsdien sterk hebben ontwikkeld, en Van Dijk onomstreden is, klinkt de roep om een centraal trio her en der. De Vrij rekent er desondanks niet op.

"Het is in de beginperiode geprobeerd, maar de trainer kiest nu voor dit systeem", erkent De Vrij. "En daar heeft Oranje succes mee." Ondanks de concurrentie met De Ligt heeft De Vrij een goede vriendschap met zijn collega. Ze spelen allebei voor een topclub in Italië; toen De Ligt afgelopen zomer overstapte van Ajax naar Juventus, probeerde De Vrij hem wegwijs te maken. "Hij weet dat hij me altijd kan benaderen en andersom ook. Het is leuk dat we niet te ver van elkaar vandaan wonen en elkaar ook kunnen opzoeken."

"Ik weet nog dat hij als zeventienjarige voor het eerst bij Oranje kwam", blikt De Vrij terug. In maart 2017 werd De Ligt door toenmalig bondscoach Danny Blind voor het eerst bij Oranje gehaald voor een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Bulgarije en een oefeninterland tegen Italië. "In de bus ging ik naast hem zitten en praatte ik met hem. Ik zag meteen dat het een goede jongen was en ik zag wat gelijkenissen met mezelf. Op die leeftijd was hij erg leergierig en hij was lekker normaal."

Bij Inter heeft De Vrij geen Nederlandse ploeggenoten, maar behalve met Romelu Lukaku kan hij ook met winteraanwinst Christian Eriksen Nederlands spreken. De middenvelder kwam in januari over van Tottenham Hotspur; verder werd Ashley Young overgenomen van Manchester United en wordt Victor Moses gehuurd van Chelsea. De Vrij noemt de komst van de drie nieuwelingen een 'kwaliteitsimpuls', maar merkt wel een taalbarrière. "Met Christian praat ik Nederlands: als de trainer (Antonio Conte, red.) tijdens de training iets uitlegt, probeer ik het te vertalen naar het Nederlands, zodat hij het echt goed begrijpt."

Giaccherini: 'Invloed Conte op Inter veel groter dan die van Sarri op Juventus'

De Vrij is ondertussen met Inter verwikkeld in een strijd om de Scudetto in Italië. Inter staat op de derde plek, met acht punten achterstand op Lazio en twee duels tegoed ten opzichte van de koploper. De uitbraak van het coronavirus brengt echter de nodige onzekerheid met zich mee: de topper tegen Juventus van zondag werd geannuleerd en verzet naar volgende week maandag. In Italië zijn al 79 dodelijke slachtoffers gevallen door het coronavirus, terwijl het aantal besmettingen in het land is opgelopen naar 2502. Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders alleen naar Noord-Italië te reizen als dat noodzakelijk is.

In het interview wordt De Vrij gevraagd naar de uitbraak van het virus, maar hij zegt er niet veel van mee te krijgen. "Ik ben vooral thuis en op de club aan het trainen. De boodschappen worden besteld, dus ik kom verder niet zoveel in het openbaar", legt hij uit. Het is ons ook verteld dat het beter is om dat niet te doen." Van de clubarts kregen de spelers adviezen. "De dokter heeft ons het een en ander uitgelegd en tips gegeven over hoe je er het beste mee kunt omgaan. Heel veel je handen wassen en openbare plekken vermijden als je er niet hoeft te zijn."