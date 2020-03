‘Dat zijn jongens waar Ten Hag al twee maanden niet mee heeft gepraat’

Ajax verkeert momenteel in de hoek waar de klappen vallen. De Amsterdammers zijn uitgeschakeld in Europa, terwijl de voorsprong op naaste belager AZ in de Eredivisie inmiddels is verdampt na de 0-2 nederlaag tegen de Alkmaarders afgelopen zondag. Mike Verweij geeft dinsdag aan dat trainer Erik ten Hag niet optimaal communiceert met een deel van zijn spelersgroep.

De Telegraaf schetste in een uitgebreide analyse al dat Ajax momenteel Alfred Schreuder zou missen. De voormalig assistent van Ten Hag in de Johan Cruijff ArenA is sinds afgelopen zomer hoofdtrainer van TSG Hoffenheim. De afwezigheid van Schreuder is voelbaar bij Ajax, zo concludeerde het dagblad. 'Ten Hag geeft spelers geen warm gevoel. Vooral de latino's hebben daar moeite mee en de trainer weet hen niet (meer) te raken', zo stelde krant onder meer.

In de voetbalpodcast van De Telegraaf gaat Verweij dieper op de kwestie in. "Ik denk dat de inbreng van Christian Poulsen en Michael Reiziger veel minder is", doelt de Ajax-watcher van de krant op de huidige assistenten van Ten Hag. "Wat je nu hoort vanuit de selectie, zaakwaarnemers en ouders, is dat hij (Schreuder, red.) ook een verbinder is in alle opzichten."

"De latino's bijvoorbeeld. Dat zijn jongens waar Ten Hag al twee maanden niet meer mee heeft gepraat. Dat werkt niet bij een latino. Schreuder was iemand die een arm om de schouder heen legde en met je praatte als een speler er minder aan te pas kwam. Ten Hag zit, wat je hoort, heel veel in zijn trainerskamer dingen uit te dokteren. Hij is veel minder benaderbaar dan Schreuder."

"Schreuder werd geprezen, misschien wel te veel, waardoor Ten Hag en Marc Overmars (directeur voetbalzaken, red.) hem makkelijk hebben laten gaan. Ze vonden dat hij heel veel van het succes van vorig jaar naar zich toetrok. Nu het erop aankomt, wordt hij gemist", aldus Verweij over de huidige situatie bij Ajax. De Amsterdammers strijden na de Europese uitschakeling nog om twee prijzen. Naast de landstitel staat woensdag de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht op het programma.