Spanje grijpt in bij duels met Italianen; mogelijk gevolgen voor Barça-Napoli

De Spaanse regering neemt geen halve maatregelen vanwege het coronavirus. De Champions League-wedstrijd tussen Valencia en Atalanta op 10 maart en het Europa League-duel tussen Getafe en Internazionale op 19 maart zullen achter gesloten deuren worden afgewerkt, zo geeft Salvador Illa, minister van volksgezondheid, dinsdag aan.

De politicus wil geen risico's lopen vanwege het coronavirus dat heerst in met name het noorden van Italië. Valencia ontvangt Atalanta volgende week dinsdag in de wetenschap dat de Italiaanse ploeg in de heenwedstrijd met 4-1 won. De wedstrijd tussen Getafe en Internazionale is het eerste duel tussen de twee clubs in de Europa League.

Ook het duel tussen Barcelona en Napoli in de Champions League wordt mogelijk gespeeld zonder fans, zo meldt Illa. "Barcelona-Napoli? Zulke sportevenementen waarbij veel fans bij elkaar komen vormen een risico. Het voorstel is om zulke evenementen achter gesloten deuren te laten plaatsvinden." Het is echter afwachten of dit Champions League-duel ook zonder publiek wordt gespeeld.