'Van Dijk-route' lonkt voor 'The Rocket': 'Goed genoeg voor Man United'

Het Europa League-avontuur van Celtic kwam vorige week donderdag tot een abrupt einde. In de tweede ronde werd enigszins verrassend met 1-3 verloren van FC Kopenhagen, na het hoopvolle 1-1 gelijkspel in Denemarken van een week eerder. Desondanks heeft Odsonne Édouard alle reden om optimistisch naar de toekomst te kijken. Het lijkt namelijk slechts een kwestie van tijd voordat de Franse aanvaller een contract bij een Europese topclub ondertekent. Édouard lijkt hiermee de route te volgen van Virgil van Dijk, die ook bij Celtic de basis legde voor een loopbaan op topniveau en inmiddels niet meer is weg te denken uit het hart van de Liverpool-verdediging.

Door Rian Rosendaal

Manchester United zoekt al geruime tijd naar een adequate vervanger voor de vorig jaar zomer naar Internazionale vertrokken Romelu Lukaku. In de transferwindow in januari werd hemel en aarde bewogen om een geschikte opvolger te vinden, al leverde dat niet het gewenste resultaat op. Erling Braut Haaland werd meermaals gelinkt aan the Red Devils, maar de Noorse topschutter verkoos Borussia Dortmund boven een contract in de Premier League. De nood was hoog, want Marcus Rashford is vanwege een stressfractuur in de rug zeker nog een aantal weken uit de roulatie. Op de slotdag van de transferperiode had Manchester United toch nog beet. De dertigjarige Odion Ighalo werd tot het einde van het seizoen gehuurd van het Chinese Shanghai Shensua. Édouard stond volgens verschillende Engelse media ook hoog op het lijstje van directeur aan- en verkoopbeleid Ed Woodward. Een tussentijdse deal met Celtic kwam echter niet van de grond.

Interesse Manchester United nog steeds springlevend

Desondanks is de jonge Fransman nog lang niet van de radar van Manchester United verdwenen, zo verzekert onder meer de Daily Mail. Édouard is niet de enige naam die op het lijstje prijkt van Woodward, die volgens The Telegraph ook serieuze interesse heeft in onder meer RB Leipzig-spits Timo Werner en Jadon Sancho. Laatstgenoemde optie lijkt wel een stuk duurder te zijn, want naar verluidt vraagt Borussia Dortmund minstens 115 miljoen euro voor de Engelse aanvaller. Manchester United moet desondanks vol gaan voor Édouard, zo brengt Charlie Nicholas naar voren. De oud-aanvaller droeg jarenlang het shirt van Celtic en bracht in Engeland enkele jaren door bij Arsenal. "Odsonne Édouard is goed genoeg om voor Chelsea of Manchester United uit te komen", vertelt de tegenwoordig als analist werkzame Nicholas aan de Daily Express. "Dat zeg ik zonder enige twijfel. Bij beide clubs zou hij voor een enorme impact kunnen zorgen. Édouard heeft daar zonder twijfel de kwaliteiten voor. Hij heeft de sleutel tot succes zelf in handen. De mogelijkheden zijn onbegrensd."

Édouard is bij Celtic uitgegroeid tot een ware publiekslieveling

Nicholas noemt expres ook Chelsea als potentiële nieuwe werkgever, daar manager Frank Lampard graag een extra aanvaller aan de selectie wil toevoegen. Er komt dit seizoen veel terecht op de schouders van Tammy Abraham, die nog redelijk onervaren is op het allerhoogste niveau. "Daarnaast zijn Chelsea en Manchester United recentelijk allebei gelinkt aan Moussa Dembélé, die in het seizoen 2017/18 bij Celtic samenspeelde met Édouard." In de optiek van Nicholas heeft Édouard echter wel een duidelijk streepje voor. "Hij is beter dan zijn landgenoot die bij Olympique Lyon speelt. Ik ben er dan ook van overtuigd dat Édouard dit seizoen wordt uitgeroepen tot Speler van het Jaar." De oud-speler van Celtic zou graag zien dat de aanvalsleider een nieuw contract krijgt aangeboden, ondanks het feit dat de huidige verbintenis doorloopt tot medio 2022. "De huursom voor Fraser Forster (gehuurd van Southampton, red.) bedraagt 50.000 euro per week, zo is mij verteld. Zonder de garantie dat hij definitief bij Celtic blijft. Met een verbeterd contract krijgt Édouard het gevoel dat hij nóg meer gewaardeerd wordt. Een stukje loyaliteit kan alleen maar voordelig werken voor Celtic, mocht Édouard op termijn over zijn toekomst gaan nadenken."

De complimenten van Nicholas kwamen de publiekslieveling van Celtic al snel ter ore, zonder specifiek over een aanstaande transfer uit te wijden. "Ik wil uitgroeien tot de beste spits ter wereld", zo zei Édouard nadat hij was uitgeroepen tot de Beste Speler van de Schotse Premier League in januari. "Een van de besten ter wereld, laat ik het zo zeggen. Maar wanneer dat gebeurt, dat weet ik niet. Ik leef bij de dag en geniet intens van het leven. We zullen zien wat er op mijn pad komt. Mijn contract bij Celtic loopt door twee jaar door en ik heb het hier ontzettend naar mijn zin. De focus ligt volledig op het restant van het seizoen en de prijzen die we nog kunnen veroveren. Daarna zie ik wel verder." Manager Neil Lennon benadrukt dat er nog geen concrete aanbiedingen zijn binnengekomen op Celtic Park voor Édouard. "Navraag is er nog niet gedaan, maar voor een speler van dat kaliber zal de interesse op termijn ongetwijfeld loskomen", werd de Noord-Ierse coach vorige maand geciteerd door de Daily Record. "We hebben het over een supergetalenteerde speler. Hij is geschikt voor de Premier League en de Champions League." Lennon ziet evenwel ook beren op de weg voor de alom begeerde spits. "Odsonne is verlegen, stil en nogal gereserveerd van karakter. Hij laat liever zijn voeten spreken op het veld."

Van Dijk gebruikte Celtic ook als opstap naar de Europese top

Nog maximaal een jaar bij Celtic

In de Franse media is de opmars van Édouard in het shirt van Celtic niet onopgemerkt gebleven. Volgens freelance journalist Ignazio Genuardi zijn the Bhoys van plan om de pas 22-jarige topscorer binnen afzienbare tijd een nieuw en zeer lucratief contract voor te schotelen. Met een zogeheten gentleman’s agreement zou Édouard de Schotse koploper na afloop van komend seizoen kunnen verlaten. Celtic, dit seizoen op koers voor de negende opeenvolgende landstitel, beschikt dan in ieder geval nog één jaargang over de Franse sensatie. De ambitieuze plannen van de clubleiding komen voor Lennon enigszins als een verrassing. Er openlijk over filosoferen heeft volgens hem dan ook geen enkele zin. "Dat gaat simpelweg niet", tekent het Schotse radiostation Clyde 1 op uit de mond van de Celtic-manager in aanloop naar het uitduel met subtopper Livingston van woensdagavond. "Ik zou wel graag willen, maar deze verhalen komen door vanuit Frankrijk. Aan deze kant van de Noordzee is daar niets over bekend." Lennon beseft dat Édouard een cruciale rol speelt in het succesverhaal van de grootmacht uit Glasgow. De door Paris Saint-Germain opgeleide spits staat na tweeënhalf jaar in Schotland op 59 treffers en 29 assists in 124 duels. Deze jaargang staat de teller alweer op 26 doelpunten, met tevens 17 goals waarbij hij als aangever fungeerde. Celtic, dat Édouard in 2018 definitief overnam van PSG en daarvoor een recordbedrag van circa tien miljoen euro neerlegde, lijkt in te zetten op de absolute hoofdprijs voor de in Frans-Guyana geboren jeugdinternational.

Lennon is een stuk uitgesprokener als het gaat om de interlandloopbaan van Édouard. Het zou de manager van Celtic niet verbazen als zijn jonge pupil een plaatsje verovert in de definitieve EK-selectie van Frankrijk. "Dat zou echt een enorme boost voor hem zijn", zei Lennon onlangs tegenover de Daily Record. "Zelfvertrouwen doet een speler altijd erg goed. Ik ben ervan overtuigd dat ze hem bij de Franse bond op de voet volgen. De cijfers die hij kan overleggen bij Frankrijk Onder-21 zijn echt geweldig. Frankrijk heeft als wereldkampioen echter een enorm brede selectie. Dus helemaal zeker weet ik het ook niet." Bondscoach Didier Deschamps beschikt in de voorhoede van les Bleus over onder meer Kylian Mbappé, Antoine Griezmann en Olivier Giroud. Het lijkt derhalve een loodzware opgave te worden voor Édouard om aan het EK te beginnen. De statistieken die Lennon aanhaalt spreken inderdaad in het voordeel van Édouard, met maar liefst elf treffers in zijn eerste zes optredens in het Onder-21 elftal van Frankrijk. De held van het Celtic-publiek schoot in andere vertegenwoordigende teams ook steevast met scherp. De in Parijs opgegroeide spits schitterde in 2015 op het EK Onder-17, met een hattrick in de met 4-1 gewonnen finale tegen Duitsland. Het leverde hem prompt de Gouden Schoen op en de titel Beste Speler van het Toernooi.

Durft Deschamps het aan om Édouard mee te nemen naar het EK>

Merkwaardig incident bij Toulouse

Het gevoel voor doelpunten maken zat er al vroeg in bij Édouard. In de jeugdopleiding van PSG kwam hij in twee seizoenen tijd tot meer dan zestig treffers. Met veelzeggende bijnamen als ‘The Rocket’ en ‘Magic Odsonne’ werd het al snel duidelijk dat de Franse grootmacht een pareltje had rondlopen in de jeugdafdeling. Buiten het vertrouwde Parijs ging het echter al snel mis met de piepjonge Édouard. Als huurling van Toulouse dacht de aanvaller dat het wel leuk zou zijn om vanuit zijn auto met een luchtgeweer op een toevallige passant te schieten. Édouard, met toenmalig ploeggenoot Mathieu Cafaro naast hem in de bolide, reed vervolgens keihard weg. Het duo werd al snel in de kraag gevat. De door PSG uitgeleende jeugdexponent kreeg ondanks een hoger beroep een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier maanden opgelegd, met tevens een boete van 10.000 euro. Toulouse kende geen genade met Édouard en verscheurde gelijk het huurcontract met PSG. In een later stadium bleek dat Cafaro degene was die daadwerkelijk had geschoten, al was er toen geen weg meer terug. Enkele maanden later kreeg de lange aanvalsleider een nieuwe kans, daar Celtic in de zomer van 2017 tot een huurovereenkomst kwam met PSG.

Bij zijn officiële presentatie op Celtic Park in de voorbereiding op het seizoen 2017/18 keek Édouard terug op het mislukte avontuur bij Toulouse. "Bij die club heb ik ontzettend veel geleerd. Het was de eerste keer dat ik buiten Parijs ging wonen en tevens mijn begin als profvoetballer. Ik weet maar al te goed dat ik fouten heb gemaakt, maar dat ligt nu allemaal achter mij. De focus ligt volledig op de toekomst, daar moet alles voor wijken." Édouard was na het incident met het luchtgeweer niet bang dat zijn loopbaan een stille dood zou sterven. "Maar ik heb toen wel goed nagedacht over de belangrijke zaken in het leven. Je zou het kunnen omschrijven als iets slechts dat uiteindelijk in iets positiefs is veranderd." Bij Celtic presenteert Édouard zich al bijna drie jaar lang als voorbeeldprof, tot grote vreugde van Lennon. De beleidsbepalers hopen dat het gentleman’s agreement binnenkort realiteit wordt, zodat de topschutter uit Frankrijk de club volgend jaar aan de tiende opeenvolgende landstitel kan helpen. Celtic heeft momenteel twaalf punten voorsprong op eeuwige rivaal Rangers FC, waardoor het negende kampioenschap op rij met de dag dichterbij komt.