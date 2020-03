Loting Nations League: Oranje ontloopt grote landen

Dinsdagavond heeft de loting van de tweede editie van de Nations League in Amsterdam plaatsgevonden. Het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman is in Divisie A van het toernooi gekoppeld aan Italië, Bosnië-Herzegovina en Polen. Nederland ontloopt hiermee confrontaties met bijvoorbeeld wereldkampioen Frankrijk, Spanje, Duitsland en België.

Hoewel Nederland met Italië in Groep 1 een tegenstander van formaat treft, lijkt Oranje met Bosnië-Herzegovina en Polen als opponenten het beter te hebben getroffen dan veel andere toplanden. De loting heeft naast Nederland-Italië enkele andere krakers opgeleverd, zoals Spanje-Duitsland, Frankrijk-Portugal en België-Engeland.

De eerste editie van de Nations League werd een succes voor Nederland. Oranje haalde de finale, waarin Portugal nipt te sterk bleek: 1-0. De competitie kent in het nieuwe seizoen een iets andere opzet dan de eerste editie. De divisies A, B en C zijn uitgebreid van twaalf naar zestien landen. Oranje speelt hierdoor zes wedstrijden in plaats van vier.

De gehele loting:

Divisie A

Groep 1

Nederland

Italië

Bosnië-Herzegovina

Polen

Groep 2

Engeland

België

Denemarken

IJsland

Groep 3

Portugal

Frankrijk

Zweden

Kroatië

Groep 4

Zwitserland

Spanje

Oekraïne

Duitsland

Divisie B

Groep 1

Oostenrijk

Noorwegen

Noord-Ierland

Roemenië

Groep 2:

Tsjechië

Schotland

Slowakije

Israël

Groep 3:

Rusland

Servië

Turkije

Hongarije

Groep 4

Wales

Finland

Ierland

Bulgarije

Divisie C

Groep 1

Montenegro

Cyprus

Luxemburg

Azerbeidzjan

Groep 2

Georgië

Noord-Macedonië

Estland

Armenië

Groep 3

Griekenland

Kosovo

Slovenië

Moldavië

Groep 4

Albanië

Wit-Rusland

Litouwen

Kazachstan

Divisie D

Groep 1

Malta

Andorra

Letland

Faeröer Eilanden

Groep 2

San Marino

Liechtenstein

Gibraltar