Van der Vaart: ‘EK-kansen Oranje afhankelijk van herstel Memphis’

Rafael van der Vaart volgt het herstel van Memphis Depay op de voet. De aanvalsleider van het Nederlands elftal is herstellende van een kruisbandblessure en laat zijn volgers op sociale media dagelijks meekijken bij zjin revalidatie. “Ik snap al die berichten wel. Maar als speler ben je maar met één ding bezig: je wilt het EK spelen. Daar heb je altijd voor gevoetbald”, aldus Van der Vaart.

Depay lijkt snel te herstellen en werkt zelfs al op het trainingsveld met de bal, zo liet hij onlangs zien op Instagram. Van der Vaart prijst de manier waarop de speler van Olympique Lyon herstelt. Volgens de oud-speler van onder meer Real Madrid heeft het geen zin als Depay niet volledig fit is. “Het heeft geen zin om op dit niveau op halve kracht mee te doen”, zegt de oud-international tegenover De Telegraaf. “Maar als je ziet wat hij allemaal al doet. Dat ziet er goed uit. Laten we het hopen met z’n allen. Je moet hopen dat Oranje verder komt en dat hij in zo’n toernooi kan groeien.”

Van der Vaart hoopt dat Depay op tijd fit is voor het EK. Hij acht de aanwezigheid van de ex-PSV’er namelijk cruciaal voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman. “Nederland heeft genoeg kwaliteit, maar voorin is het wel wat dun, vind ik. Hij is wel onze belangrijkste pion daar natuurlijk”, aldus Van der Vaart, die er niet voor zou kiezen om over te stappen op een ander systeem wanneer Depay niet tijdig fit blijkt te zijn. “Ik ben niet zo van de systemen. Maar als je met twee aanvallers wilt spelen, zou ik niet weten met wie. Wil je dan Ryan Babel opstellen? Het is heel moeilijk, maar gelukkig hebben we daar een bondscoach voor. Wij kunnen er over praten en hij moet het doen.”

België, Duitsland en Frankrijk zijn wat Van der Vaart betreft de grootste kanshebbers op de EK-titel. “Al laat België het ook vaak afweten op het laatste moment. Duitsland hebben we de laatste tijd een paar keer verslagen, maar we weten volgens mij nog steeds niet hoe. Zij hadden wel fases dat ik ze echt heel goed vond. Als dat allemaal samenkomt, hebben ze altijd een kans”, besluit de oud-Ajacied.