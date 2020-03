Daan Reiziger de held van Ajax na ‘Van Gaal-wissel’ in Youth League

Ajax Onder-19 heeft de kwartfinale van de Youth League bereikt. De ploeg van John Heitinga kwam er negentig minuten lang niet doorheen tegen Atlético Madrid: 0-0. In de strafschoppenserie die volgde groeide invaller Daan Reiziger uit tot de held van Ajax. Hij keerde in totaal drie strafschoppen en maakte vervolgens zelf de winnende penalty, waarmee hij zijn team naar de laatste acht van Europa hielp. In de kwartfinales neemt Ajax het op tegen de winnaar van het duel tussen Rode Ster Belgrado en FC Midtjylland.

Ajax-jeugdtrainer Heitinga beschikte op De Toekomst over een sterke selectie. Talenten die hun wedstrijden doorgaans afwerken met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, verschenen dinsdagmiddag aan in de Youth League. Brian Brobbey ontbrak door een blessure, maar met spelers als Naci Ünüvar, Sontje Hansen en Kenneth Taylor had de thuisploeg een goede kans op de zege tegen Atlético Madrid. In een rommelige eerste helft was de eerste grote kans van de wedstrijd voor de bezoekers. Ajax-keeper Calvin Raatsie werd geklopt door een kopbal van Marco Urena, maar op de doellijn bracht Devyne Rensch redding.

Ajax Onder-19 had veel moeite met het defensieve Atlético Madrid, dat in de groepsfase van de Youth League op de tweede plaats was geëindigd achter Juventus. De defensieve speelstijl van de ploeg van trainer Carlos González was te vergelijken met die van het eerste elftal van de Madrilenen. Ajax wist slechts een paar speldenprikjes uit te delen. Aan de andere kant ontsnapte Ajax aan een achterstand bij een van de vele counters van de bezoekers. Na een hoekschop van de Amsterdammers brak Atlético razendsnel uit, maar Raatsie kwam goed zijn doel uit en voorkwam de 0-1. Ook na rust was het spelbeeld onveranderd. Ajax had veel moeite om door de Madrileense muur te breken.

De beste mogelijkheden waren voor de Spanjaarden, al kwam Raatsie vrijwel geen moment echt in de problemen. De meeste dreiging aan de kant van Ajax moest komen van Ünüvar. Met zijn creativiteit speelde hij af en toe een ploeggenoot vrij waardoor er gevaar ontstond. Het ontbrak bij Ajax echter telkens in de afronding. Spelers als Hansen en Youri Regeer kwamen er maar niet doorheen. Atlético graafde zich volledig in bleef de gehele wedstrijd spelen vanuit een gesloten organisatie. In de absolute slotfase deden de bezoekers er alles aan om een strafschoppenserie uit het vuur te slepen en die missie werd met succes volbracht door het spelen van betonvoetbal. Ajax zat niet te wachten op penalty’s, daar de eerdere strafschoppenseries in de vorige Youth League-seizoenen drie keer op rij uitschakeling betekende.

Met een strafschoppenserie in aantocht voerde Heitinga een wissel door die deed denken aan het WK van 2014, waar Jasper Cillessen in de kwartfinale tegen Costa Rica werd vervangen door Tim Krul. Heitinga haalde Raatsie naar de kant en bracht Daan Reiziger binnen de lijnen. De penaltykiller deed direct waarvoor hij binnen de lijnen was gekomen. Hij keerde de eerste strafschop, maar vervolgens schoot Ajacied Quinten Timber ook mis. Ünüvar en Taylor faalden niet, waarna Reiziger ook de vierde strafschop van de bezoekers keerde. Neraysho Kasanwirjo had de kans om Ajax op voorsprong te schieten. De centrumverdediger zag zijn pingel echter gekeerd worden. Rodrigo Riquelme en Hansen schoten vervolgens raak: 3-3. Beide ploegen moesten daarna om de beurt schieten en uiteindelijk was het Adrian Cova die Reiziger niet wist te passeren. Rensch wilde de beslissende strafschop nemen, maar hij werd weggestuurd door Reiziger. De doelman zat goed in zijn vel en nam zijn verantwoordelijkheid door het winnende doelpunt te maken.