‘PSG zet met brief aan FFF streep door Olympische droom Kylian Mbappé’

Kylian Mbappé zal komende zomer niet te bewonderen zijn op de Olympische Spelen. Zijn werkgever Paris Saint-Germain heeft aan de Franse voetbalbond laten weten dat de aanvaller niet wordt vrijgegeven voor het grootste sportevenement ter wereld, zo meldt L’Équipe.

Mbappé liet aan het begin van dit kalenderjaar nog weten dat hij graag in actie zou komen op de Olympische Spelen. “Het zou geweldig om met de Champions League, het EK en de Olympische Spelen een treble te winnen, het klinkt niet slecht. Het lijkt misschien onbereikbaar, maar ik ga er alles aan doen om deze droom te vervullen”, zo liet de aanvaller weten in een interview met France Football.

Middels een brief heeft PSG aan de FFF laten weten dat Mbappé niet mee naar Tokio mag. De Olympische Spelen vinden plaats tussen 24 juli en 9 augustus. Voorafgaand aan de Spelen vindt het EK plaats, waaraan Mbappé naar verwachting deel zal nemen met de nationale ploeg van Frankrijk. Omdat de speeldata van het voetbaltoernooi op de Olympische Spelen geen officiële FIFA-data zijn, kunnen clubs niet verplicht worden om hun spelers vrij te geven.

Het bericht van PSG is niet alleen een tegenvaller voor Mbappé, maar ook voor de Franse Olympische ploeg. Maandag werd namelijk bekend dat de Frans international was opgenomen in de tachtigkoppige lijst met kandidaten voor de Spelen, zo maakte FFF-baas Noël Le Graët bekend. “Hij heeft de juiste leeftijd. Net als alle talenten van zijn leeftijd staat hij op de lijst”, zo zei Le Graët.