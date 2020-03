‘Ik wil voor Onana kiezen, maar mag niet van twee walletjes eten’

In Dreamteam stellen kopstukken van de clubs uit de Eredivisie hun favoriete Eredivisie-elftal samen met maar één regel: van iedere club mag maar één speler gekozen worden. Als na de voorbeschouwing de definitieve opstelling is gemaakt mag de speler in kwestie ook nog een coach uitkiezen uit de Eredivisie onder wie hij graag nog een keer zou spelen. Ditmaal is het de beurt aan aanvoerder Daan Rienstra van RKC Waalwijk en hij verkiest na enige twijfel onder meer trainer Arne Slot van AZ boven Erik ten Hag van Ajax.

