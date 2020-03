De Ligt openhartig: ‘Natuurlijk heeft me dat wel heel veel pijn gedaan’

Matthijs de Ligt had een zeer hechte band met Barry Hulshoff, die de verdediger van Juventus jarenlang met raad en daad bijstond. De oud-speler van Ajax en het Nederlands elftal overleed op 17 februari na een kort ziekbed op 73-jarige leeftijd. De Ligt noemde Hulshoff op Instagram al zijn ‘grootste inspiratie’ en twee weken na diens dood benadrukt de Oranje-international nog maar eens hoeveel hij aan zijn voormalige mentor te danken heeft.

"Ik ben altijd heel goed met Barry geweest", verklaart De Ligt in een interview met Ziggo Sport. "Ik wist dat het de laatste maanden minder met hem ging, al was dat niet algemeen bekend. Maar ik wist dat wel. We hadden nog steeds contact. Dat werd wel minder, omdat het met hem ook steeds slechter ging. Natuurlijk heeft me dat wel heel veel pijn gedaan. Maar het was wel te verwachten."

De Ligt sprak met Hulshoff over zijn vertrek bij Ajax en de keuze om bij Juventus te tekenen. "We hebben het er vaak over gehad", bevestigt de centrale verdediger. "We hadden het over de keuzes, wat de voors en tegens waren. Daar heeft hij zeker wel een rol in gespeeld." De Ligt komt terloops met een anekdote op de proppen. "Ik vroeg toen ik zestien was aan hem of hij bij Ajax ooit de kans had om naar een andere club te gaan. ‘Ik kon ooit naar Juventus, maar de grenzen waren toen nog niet open’, zei hij. Daar baalde hij wel van. Dat ik nu bij Juventus speel en dat hem dat nooit gelukt is."

Kort na het overlijden van Hulshoff kwam De Ligt al met een ode aan Hulshoff. "Barry, ik ben onwijs dankbaar dat ik jou heb leren kennen. Je hebt mij altijd geholpen als mentor, zaakwaarnemer maar vooral als beste vriend. De dagen en uren dat wij samen over voetbal konden praten en lachen zullen mij altijd bij blijven. Je bent en blijft mijn grootste inspiratie. Ik zal je missen Bar!", zo schreef de Juventus-verdediger op zijn Instagram-pagina.