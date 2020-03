Benítez ontkracht berichtgeving rond Ronaldo en Modric: ‘Een grote leugen'

Volgens Rafael Benítez is er niets waar van het verhaal dat hij als trainer van Real Madrid zou hebben geprobeerd om Cristiano Ronaldo een andere manier van vrije trappen nemen aan te leren. In de Spaanse media verschenen geruchten dat Benítez de Portugese aanvaller zelfs opdracht gaf om videobeelden te bekijken om zo tot een betere traptechniek te komen. De huidige trainer van het Chinese Dalian Yifang is duidelijk niet gediend van de in zijn ogen ‘leugenachtige’ berichtgeving.

"Dat is een grote leugen", benadrukt Benítez in een interview met Marca. "In geen enkel geval heb ik Ronaldo verteld hoe hij vrije trappen moest nemen. Alleen tijdens de voorbereiding in Australië heb ik het een keer met hem daarover gehad. Ik zei toen dat ik samen met de keeperstrainer zijn vrije trappen bij Manchester United had bestudeerd. Daarbij lag de focus op het traject dat de bal aflegt ten opzichte van de muur."

Benítez, die tussen juni 2015 en januari in 2016 in dienst was van Real, kende de vrije trappen van Ronaldo al van zijn tijd als manager bij Liverpool. "Toen hadden we al het idee om de vrije trappen van Ronaldo bij Manchester United af te stoppen. Maar verder valt er niets over te zeggen. Bij Real is het geen een keer voorgekomen dat ik Ronaldo advies heb gegeven over het nemen van vrije trappen."

De ex-trainer van Real ontkent tevens dat hij er bij Luka Modric op aandrong om te stoppen met het geven van passes met de buitenkant van de rechtervoet. Benítez gaf juist als advies om korte passes te gebruiken. "Een pass met de binnenkant van de voet maakt het een stuk makkelijker voor je ploeggenoten. Ik heb als speler ook ballen gegeven met buitenkant voet, maar dat betrof passes over tien of vijftien meter." Benítez neemt ook in dit geval het woord ‘leugen’ in de mond. "Iedereen die mij kent weet dat ik zoiets nooit zou adviseren. Het is echter heel makkelijk om leugens te verspreiden en die voor waarheid aan te nemen."