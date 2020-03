De Telegraaf legt zwakke plek Ten Hag bloot en wijst op missen verbinder

Ajax gaat door een zeer moeilijke fase heen, met drie nederlagen in de laatste vier wedstrijden als bewijs van het sportieve verval in de Johan Cruijff ArenA. De Telegraaf schrijft dat de aanpak van trainer Erik ten Hag bij met name de Zuid-Amerikaanse spelers averechts werkt. Volgens de krant wordt voormalig assistent-trainer Alfred Schreuder, die Ajax vorig jaar inruilde voor TSG Hoffenheim, behoorlijk gemist door een deel van de spelersgroep.

"De huidige Hoffenheim-trainer was vorig seizoen bij Ajax de verbinder én de tacticus", zo schrijft bovengenoemde krant in een opiniestuk over de kwakkelende lijstaanvoerder in de Eredivisie. "Het is geen verwijt, want het zit in je of niet. Maar Ten Hag geeft spelers geen warm gevoel. Vooral de Latino’s hebben daar moeite mee en de trainer weet hen niet (meer) te raken."

Erik ten Hag: 'Wij gingen er vanuit dat we wel even kampioen werden'

Schreuder zou vooral gemist worden tijdens wedstrijden. "Dit seizoen was er nog geen één duel waarin Ten Hag met een omzetting of een tactisch foefje een ommekeer bewerkstelligde", zo luidt het harde oordeel over de Ajax-coach. "Van een gouden wissel was nog geen sprake. En de keuze om tegen AZ, in een poging het tij te keren, na rust Teun Koopmeiners vrij te laten, pakte met diens assist bij de 0-2 niet alleen faliekant verkeerd uit, maar was ook nog eens een herhaling van zetten." Ten Hag maakte vorig seizoen dezelfde fout tegen AZ. "Tijdens AZ-Ajax (1-0) op 17 maart van vorig jaar kwam de winnende treffer van Guus Til op identieke wijze tot stand."

Er is tevens verbazing over het feit dat Ten Hag tegen AZ slechts één wissel doorvoerde. Klaas-Jan Huntelaar loste de balende Hakim Ziyech af in de 82ste minuut. "De trainer was bij 0-1 al gewaarschuwd door een afgekeurde goal van Oussama Idrissi, maar liet zijn ploeg zonder slag of stoot naar de slachtbank leiden." Naar verluidt bestaat de vrees in Amsterdam dat Ten Hag de grip op de Ajax-selectie kwijt is. "Het is voor de directeuren en commissarissen, die fors investeerden om de successelectie van vorig seizoen grotendeels bijeen te houden, een dun koordje waarop Ajax balanceert."