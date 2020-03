Internazionale-preses knapt uit vel op Instagram: ‘Jij bent de grootste clown’

De uitbraak van het coronavirus heeft veel invloed op het speelschema in de Serie A. Zo is onder meer de topper tussen Juventus en Internazionale door de Italiaanse voetbalbond FIGC verplaatst naar maandag 9 maart .Het duel stond eigenlijk voor afgelopen zaterdag op het programma. Inter kreeg in eerste instantie het aanbod om de wedstrijd te verschuiven naar maandag 2 maart, zodat het mogelijk zou zijn om publiek te ontvangen. De clubleiding ging daar echter niet mee akkoord, tot woede van Paolo Dal Pino, voorzitter van de Lega Serie A. Hij vindt dat Inter zijn verantwoordelijkheid niet neemt.

De uitspraak van Dal Pino is Steven Zhang, clubpresident van Inter, in het verkeerde keelgat geschoten. Volgens hem wordt er door de organisator van de competitie totaal geen rekening gehouden met de veiligheid van spelers, trainers en supporters. In een verhaal op Instagram Stories gaat Zhang los op Dal Pino. "Het speelschema helemaal volstoppen en de algemene gezondheid altijd op de tweede plaats stellen. Jij bent waarschijnlijk de grootste en meest donkere clown die ik ooit heb meegemaakt."

Inter president Steven Zhang absolutely hammers Serie A and its president Paolo Dal Pino. pic.twitter.com/0GgGyotVVc — Gabriele Marcotti (@Marcotti) March 2, 2020

"En nu durf je het aan om over sportiviteit en een eerlijke competitie te praten?", vervolgt de verbaasde Zhang zijn relaas. Om er gelijk op cynische wijze aan toe te voegen: "Zullen we onze spelers en trainers voortaan gewoon niet meer beschermen en ze non-stop voor jou laten werken? Ja, ik heb het inderdaad tegen jou, onze voorzitter van de Lega Serie A! Het wordt tijd dat je je verantwoording neemt, zo gaat het eraan toe in 2020." Dal Pino heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Zhang op de sociale media. Het treffen tussen Juventus en Inter was in een eerder stadium verplaatst naar 13 mei, maar de Italiaanse voetbalbond heeft de wedstrijd toch weer twee maanden naar voren gehaald.