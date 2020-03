FC Groningen-fans moeten vrezen voor derby na afsteken vuurwerk tegen Ajax

De aanklager betaald voetbal heeft een schikkingsvoorstel naar FC Groningen gestuurd, zo meldt de nummer acht in de Eredivisie dinsdagochtend via de officiële kanalen. Het voorstel bestaat uit een boete van 17.500 euro en het verplicht leeg houden van Vak F van het Hitachi Capital Mobility Stadion tijdens de eerstvolgende wedstrijd in de vier weken na 9 maart. De aanklacht is een gevolg van de ongeregeldheden tijdens het thuisduel van FC Groningen met Ajax van 26 januari.

Voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Ajax werd er door supporters van de Trots van het Noorden vuurwerk afgestoken op de Tonny van Leeuwentribune. Daarnaast lag het duel halverwege de eerste helft enige tijd stil omdat er door sommige fans vuurwerk op het veld was gegooid. De clubleiding van FC Groningen heeft tot uiterlijk 9 maart om officieel te reageren op het voorstel vanuit Zeist.

Mocht FC Groningen niet akkoord gaan met het schikkingsvoorstel, dan wordt de tuchtcommissie van de KNVB ingeschakeld om zich met de kwestie te bemoeien. Men loopt dan wel het risico dat de straf uiteindelijk een stuk hoger uitvalt. De middenmoter benadrukt op zijn website nog eens dat het afsteken van vuurwerk in voetbalstadions ten strengste verboden is. De aanklager betaald voetbal deelde in dat kader al eens een straf uit aan FC Groningen.

Het verbod werd vorig jaar ook al eens overtreden door de aanhang van de Groningse club. Als gevolg daarvan waren seizoenkaarthouders van Vak F niet welkom bij de thuiswedstrijd van het elftal van trainer Danny Buijs tegen FC Twente. Er is vanwege het tumult tijdens de ontmoeting met Ajax het risico dat bovengenoemde fans het stadion niet mogen betreden als sc Heerenveen op bezoek komt op 10 april, voegt FC Groningen daaraan toe.