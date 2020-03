Dinsdag, 3 Maart 2020

Internazionale schakelt na interesse Barcelona

Claudio Bravo lijkt aankomende zomer te vertrekken bij Manchester City. De routinier kan terecht bij zusterclub New York City FC en denkt momenteel na over de volgende stap in zijn loopbaan. (London Evening Standard)

Anderlecht heeft de optie om de van Juventus gehuurde Marko Pjaca na dit seizoen definitief in te lijven. Het in deze clausule opgenomen bedrag ligt significant lager dan de 23 miljoen euro die Juventus in 2016 betaalde om Pjaca in te lijven. (Het Nieuwsblad)

Internazionale ziet in Duván Zapata een geschikte vervanger van Lautaro Martínez, die nadrukkelijk in beeld is bij Barcelona. De verwachting is dat de spits van Atalanta om en nabij de vijftig miljoen euro moet kosten. (Calciomercato) De verwachting is dat de spits van Atalanta om en nabij de vijftig miljoen euro moet kosten.

Leicester City beschouwt Charlie Taylor van Burnley als de ideale opvolger van Ben Chilwell. Laatstgenoemde vertrekt aankomende zomer waarschijnlijk naar Chelsea, Manchester City of Tottenham Hotspur. (The Times)

Het is onduidelijk of Allan Saint-Maximin nog toekomst heeft bij Newcastle United na een aanvaring met manager Steve Bruce. Wolverhampton Wanderers en Crystal Palace houden de situatie nauwlettend in de gaten. (Daily Mail)