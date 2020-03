‘Iedereen heeft het over Bozenik, maar redding op Berghuis vond ik knap’

Lars Unnerstall werd door PSV in 2018 binnengehaald, om vervolgens gelijk aan zijn oude club VVV-Venlo te worden verhuurd. Na een jaar op huurbasis in Limburg keerde de doelman terug in het Philips Stadion, al moest hij wel eerst Jeroen Zoet nog voor zich dulden. Laatstgenoemde verdween na een mindere serie echter uit het doel van PSV, met Unnerstall als diens vervanger. Trainer Ernest Faber lijkt inmiddels niet meer om hem heen te kunnen.

John Roox, die als keeperstrainer van VVV samenwerkte met Unnerstall, zag de Duitser zondag uitblinken tegen Feyenoord. "Iedereen heeft het dan natuurlijk over die actie na de inzet van Robert Bozenik, die er via de paal uitvloog", opent hij in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Ik vond zelf de redding van Lars op een schot van Steven Berghuis heel knap. Dat lijkt een makkelijke prooi, maar het zijn voor een keeper vaak heel lastig te verwerken ballen. De bal stuiterde nog een keer en je ziet dat Lars daar enorm profiteert van zijn reach."

Ernest Faber: 'Uiteindelijk mogen we blij zijn met een punt'

Roox maakte zich bijna drie jaar geleden hard voor de komst van Unnerstall naar VVV. "We hadden niet alleen beelden van wedstrijden gezien, maar zagen samen ook trainingen bij Fortuna Düsseldorf. Eigenlijk waren we al razendsnel verkocht." De PSV-doelman krijgt het predikaat ‘trainingsbeest’ mee. "Hij doet meer dan gevraagd wordt, is op een goede manier met zijn lichaam bezig en daarnaast een rustpunt in de groep. In zijn eerste seizoen bij ons was het soms nog wat wennen, maar daarna was de beer los."

In de optiek van Roox is Unnerstall niet een doelman met specifieke voetballende kwaliteiten. "Daar liggen niet zijn grootste kwaliteiten, maar hij is bereid om zich te blijven ontwikkelen en wil daarin investeren." Volgens de keeperstrainer van VVV zet de boomlange Duitser op dat vlak al behoorlijke stappen. "Uiteindelijk is goed meevoetballen een pre, maar zeker niet prioriteit. Lars kan de moeilijkste ballen pakken, dat heeft hij bij ons vaak bewezen."