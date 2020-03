‘Barcelona erkent schuld; Frenkie de Jong huurt personal trainer in’

Barcelona legde in de zomer van 2017 veel geld neer voor Ousmane Dembélé, maar de Franse aanvaller slaagt er vooralsnog niet echt in om de hoge verwachtingen waar te maken. Een belangrijke factor in de vooralsnog teleurstellend verlopende periode van Dembélé in het Camp Nou is zijn aanhoudende blessureleed en de dribbelaar komt ook dit seizoen niet meer in actie vanwege een afgescheurde hamstring.

L’Équipe meldt dinsdag dat Barcelona de ‘schuld’ van Dembélé’s blessures niet alleen bij de aanvaller zelf neerlegt. De jongeling werd in het verleden vaak bekritiseerd vanwege zijn vermeende onprofessionele leefstijl, maar op de achtergrond lijkt er meer te spelen. De Franse sportkrant concludeert na een interview met Dembélé’s persoonlijke kok dat de club de schuld ook bij zichzelf zoekt.

De Catalanen zouden inmiddels geconcludeerd hebben dat de trainingen niet goed afgestemd zijn op de behoeften van Dembélé en een aantal andere spelers. Vanwege het gebrek aan intensiteit op de doordeweekse sessies, zou Dembélé er niet klaar voor zijn om tijdens wedstrijden steeds nieuwe sprints in te zetten, wat weer tot spierblessures heeft geleid. Ook Frenkie de Jong zou inmiddels tot deze conclusie zijn gekomen en zelfs een personal trainer hebben ingehuurd.

Barcelona heeft volgens L’Équipe in een onderhoud met Dembélé toegegeven dat niet alles vlekkeloos verlopen is, al is de club niet van plan om dit ooit publiekelijk toe te geven. De Catalanen hebben echter wel stappen gezet en er is onder meer contact opgenomen met de medische staf van Borussia Dortmund. Dembélé speelde in het verleden voor de Duitsers en was toen zelden geblesseerd.