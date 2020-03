Dirk Kuyt: ‘Ik wil van de KNVB weten waarom we dat weg zouden moeten laten’

Directeur amateurvoetbal van de KNVB Jan-Dirk van der Zee opperde vorige week het idee om, tot de leeftijd van dertien jaar, geen standen bij te houden in het jeugdvoetbal. Dit plan deed vervolgens veel stof opwaaien op social media en ook Dirk Kuyt is geen fan van het idee. De voormalige aanvaller legt dinsdag in De Telegraaf uit waarom hij het niet eens is met de suggestie van Van der Zee.

“Ik heb daar als opleider, als oud-profvoetballer én als vader van drie voetballende zonen en een volleyballende dochter, totaal andere gedachten over. Ik ben zelf als een echte winnaar opgegroeid en dan ging het niet eens alleen om voetbal”, steekt Kuyt van wal. De voormalig international van het Nederlands elftal geeft aan dat winnen én verliezen jonge voetballertjes juist veel leert. “Ik wil van de KNVB weten waarom we dat weg zouden moeten laten.”

“Ik zie als ouder met eigen ogen langs de lijn bij mijn kinderen hoe ze bezig zijn met hun eigen competitie, op welke plek ze staan met hun team, of ze nog kans maken op het kampioenschap. Ik heb het gevoel dat er een stuk plezier bij de jeugd verdwijnt als je dit van ze afneemt.” Kuyt werd in het verleden zelf onder meer tweede met Feyenoord en Liverpool, terwijl hij ook finales van de Champions League en het WK verloor. Hij is echter van mening dat deze ervaringen hem beter hebben gemaakt en ertoe hebben geleid dat hij later wel prijzen heeft gewonnen.

“De laatste zes jaar van mijn carrière heb ik steeds een prijs gewonnen. Die eerste periode heeft me dus mentaal ook gevormd. Denk je dat Cristiano Ronaldo en Lionel Messi nooit verloren hebben? Die hebben ook genoeg wedstrijden verloren voordat ze prijzen gingen winnen. Dat is het mooie van sport. Zelfs de allerbesten op aarde weten wat verliezen is”, is hij duidelijk.