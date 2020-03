FIGC haalt Juventus - Internazionale toch weer twee maanden naar voren

De topper tussen Juventus en Internazionale in de Serie A wordt op maandag 9 maart om 19.30 uur gespeeld, zo maakt de Italiaanse voetbalbond FIGC bekend. De Serie A-wedstrijd zou afgelopen zaterdag plaats hebben gevonden, maar werd vanwege de grootschalige uitbraak van het coronavirus in Italië uitgesteld.

Aanvankelijk zou de kraker tussen Juve en Inter pas op woensdag 13 mei plaatshebben, maar de Italiaanse voetbalbond en de Lega Serie A, de organisator van de voetbalcompetitie, zijn nu een eerdere datum overeen gekomen. Ook voor vier andere afgelaste wedstrijden is een nieuwe datum gevonden. Udinese - Fiorentina wordt nu ingehaald op zondag 8 maart om 19.45 uur, terwijl AC Milan - Genoa, Parma - SPAL en Sassuolo - Brescia nu gepland staan op maandag 9 maart om 17.30 uur.

Eerder deze week werd nog besloten dat Juventus en Internazionale het zonder publiek tegen elkaar zouden opnemen. Omdat Juventus het duel echter per se in een vol stadion wilde spelen, werd er in de afgelopen dagen verder onderhandeld. Aanvankelijk werd gekozen voor een uitstel van twee maanden, maar nu blijkt maandag 9 maart een geschikte datum.