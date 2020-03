De Ligt bespreekt ‘bizarre’ wending: ‘Hij met Messi, ik met Ronaldo’

Matthijs de Ligt heeft zich de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld, met een transfer naar Juventus als gevolg. De ex-Ajacied maakte in de zomer van vorig jaar voor 75 miljoen euro de overstap naar de Italiaanse grootmacht en kwam in zijn eerste maanden in Turijn meer aan spelen toe dan hij op voorhand had verwacht. Door een zware knieblessure van Giorgio Chiellini koos trainer Maurizio Sarri voor De Ligt naast Leonardo Bonucci. De talentvolle Oranje-international merkte aan zichzelf dat hij in zijn eerste maanden in Italië op een andere manier speelde dan bij Ajax.

De Ligt merkte aan zichzelf dat hij feller de duels in ging dan hij voorheen deed bij Ajax. “Ik denk dat ik bij Ajax ook vaak van dat soort momenten had”, vertelt De Ligt tegenover Ziggo Sport. “In mijn eerste maanden in Italië ging ik daarin misschien te ver. Ik heb mezelf geanalyseerd en ben tot die conclusie gekomen. Ik ben toch een speler die het moet hebben van zijn inzicht. Als je een tackle maakt ben je al te laat. Dat deed ik in mijn eerste maanden hier te vaak en bij Ajax deed ik dat bijna nooit. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Mijn vriendin Annekee zei het ook, die viel het ook op. Dat is wel grappig om mee te nemen.”

Afgelopen zomer had De Ligt aanbiedingen op zak van Juventus, Paris Saint-Germain en Barcelona. Journalist Emile Schelvis vraagt de verdediger of de woorden van Cristiano Ronaldo nog van invloed zijn geweest op zijn besluit om voor la Vecchia Signora te tekenen. De Portugees vroeg De Ligt na afloop van de Nations League-finale om naar Turijn te komen. “Dat is natuurlijk mooi, als zo iemand dat zegt. De vedette van de ploeg. Iemand die al jaren in de top heeft gespeeld en voor mij een voorbeeld is geweest. Als hij dat zegt, dan denk je wel: nou, waarom niet? Ik had het al wel in mijn hoofd dat het Juventus zou kunnen worden. Dus het was niet zo dat het van niets iets werd, maar het was wel extra lekker.”

De Ligt nam alle opties afgelopen zomer door en kwam tot de conclusie dat hij zich het beste zou kunnen ontwikkelen bij Juventus. Hij is naar eigen zeggen nog altijd heel blij en tevreden met zijn keuze. “Ik merk het op de trainingen dat het niveau ongelofelijk hoog is”, vertelt de ex-Ajacied. “Je staat tegen Ronaldo en Dybala, telkens word je getest. Daar geniet je van als speler en daar word je beter van. Als ik zie met wat voor jongens ik train en wat voor competitie ik speel... Want de Serie A is ook gewoon een sterke competitie waar elke wedstrijd gewoon lastig is. Dan ben ik heel blij met mijn keuze.”

De ontwikkeling van De Ligt ging als een speer, want het is nog niet heel lang geleden dat hij zijn wedstrijden voor Jong Ajax speelde. “Het is bizar inderdaad”, aldus De Ligt, die nog altijd contact heeft met zijn voormalige ploeggenoten. “Met Frenkie (De Jong, red.) heb ik geregeld contact en ook met Daley (Blind, red.) en Carel (Eiting, red.). De meeste jongens spreek ik nog wel.” De verdediger zet een glimlach op als hij eraan wordt herinnerd dat hij en Frenkie de Jong met de twee beste voetballers ter wereld samenspelen. “Hij met Messi, ik met Ronaldo. Grappig om te zien. Twee jaar geleden speelde ik nog bij Jong Ajax en nu met Ronaldo en Frenkie met Messi, dat is bizar.”