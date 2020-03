Bekerzege Arsenal overschaduwd door naar incident rond Lucas Torreira

Arsenal heeft zonder grote problemen de kwartfinales van de FA Cup bereikt. Op Fratton Park werd Portsmouth met 0-2 opzij gezet. Grote smet op de zege van the Gunners op de nummer drie uit de League One is het uitvallen van Lucas Torreira. De middenvelder moest aan het zuurstof na een zware overtreding van James Bolton.

De wedstrijd was nog geen twaalf minuten oud toen Bolton hard het duel met Torreira in ging. Terwijl de Uruguayaan veel pijn had, liet de aanhang van de thuisploeg zich van zijn slechtste kant zien door een liedje te zingen met de tekst: 'You’re going home in a f***ing ambulance'. Torreira werd uiteindelijk per brancard van het veld gedragen en vervangen door Dani Ceballos.

Portsmouth hield in de eerste helft lang stand, maar in blessuretijd moest de Engelse laagvlieger toch een tegentreffer toe staan. Een hoekschop van Arsenal werd in eerste instantie nog weggewerkt door de Portsmouth-defensie, maar toen de bal opnieuw werd ingebracht door Reiss Nelson had doelman Alex Bass geen antwoord op de harde inzet van Arsenal-verdediger Sokratis: 0-1.

Niet lang na rust bracht Arsenal de marge op twee. Nelson ging er vandoor op de rechterflank en met een scherpe voorzet bereikte hij Edward Nketiah, die van dichtbij raak schoot. Arsenal had het voetballend beter voor elkaar dan in de eerste helft, maar desondanks slaagden de bezoekers er niet in om de score verder uit te breiden. Een doelpunt van Portsmouth had de spanning terug in de wedstrijd gebracht, maar de thuisploeg kwam er simpelweg niet aan te pas en een aansluitingstreffer hing dan ook niet in de lucht. Arsenal hield eenvoudig stand en boekt na de uitschakeling in de Europa League weer bekersucces.