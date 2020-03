Engeland walgt van spreekkoren na horrorblessure bij Arsenal

In Engeland wordt maandagavond vol afschuw gereageerd op de horrorblessure die Lucas Torreira heeft opgelopen in het FA Cup-duel bij Portsmouth. De middenvelder van Arsenal kwam na zestien minuten bij een soort 'schaartackle' terecht tussen de benen van James Bolton. Daarbij liep de 24-jarige Uruguayaan ogenschijnlijk een zware enkelblessure op.

Torreira schreeuwde het na de tackle van Bolton uit van de pijn, waarna een minutenlange behandeling op het veld volgde. De supporters van thuisclub Portsmouth lieten zich vervolgens van hun slechte kant zien door een liedje te zingen met de tekst: 'You’re going home in a f***ing ambulance'. Ondertussen kreeg Torreira zuurstof toegediend en werd hij per brancard van het veld gedragen. Dani Ceballos kwam in zijn plaats het veld in.

Scheidsrechter Mike Dean zag het incident overigens volledig over het hoofd: de arbiter floot niet eens voor een overtreding van Bolton. Torreira is volgens de laatste berichten niet naar het ziekenhuis gebracht, hoewel er wel een ambulance aanwezig is op Fratton Park. De controlerende middenvelder is bezig aan zijn tweede seizoen bij Arsenal, waar hij meestal een basisplaats heeft. Dit seizoen maakte Torreira in 24 competitieduels 1 treffer.