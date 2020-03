Exit Eljero Elia pakt wéér goed uit; alweer nieuwe koploper in Turkije

Istanbul Basaksehir heeft maandagavond de koppositie in de Turkse Süper Lig weer overgenomen van Trabzonspor. Boz Baykuslar hadden het met Eljero Elia in de basis in de eerste helft nog lastig met Gaziantep, maar liepen na rust ruim weg bij de middenmoter: 3-1. Het blijft ongemeen spannend in Turkije, waar Basaksehir nu één punt voorsprong heeft op Trabzonspor, Galatasaray en Sivasspor.

Het was maandagavond voor de derde keer op rij dat Basaksehir een wedstrijd wist te kantelen, nádat Elia gewisseld werd. De ploeg van trainer Okan Buruk stond afgelopen donderdag in de Europa League tegen Sporting Portugal op uitschakeling toen Elia in de 85ste minuut het veld verliet, maar dankzij de 3-1 van Edin Visca in de 92ste minuut werd alsnog verlenging afgedwongen. In die extra tijd besliste Visca het duel met een penalty (4-1).

En Basaksehir wist precies een week geleden in de laatste minuut te winnen van Rizespor; Elia werd in dat duel na 79 minuten naar de kant gehaald. De Nederlandse aanvaller heeft dit seizoen met één goal en twee assists uit twintig competitiewedstrijden ook geen indrukwekkende statistieken. Vorig seizoen bleef de 33-jarige vleugelspits in 21 competitieduels steken op 1 treffer en 1 assist.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Medipol Basaksehir 24 14 7 3 22 49 2 Trabzonspor 23 14 6 3 29 48 3 Galatasaray 24 14 6 4 24 48 4 Sivasspor 24 14 6 4 19 48 5 Besiktas 24 12 4 8 7 40 6 Alanyaspor 24 11 6 7 18 39 7 Fenerbahçe 24 11 6 7 13 39 8 Göztepe 23 9 7 7 4 34 9 Gaziantep BB 24 8 7 9 -4 31 10 Denizlispor 24 7 6 11 -9 27 11 Gençlerbirligi 24 7 6 11 -10 27 12 Antalyaspor 24 6 8 10 -15 26 13 Yeni Malatyaspor 23 6 6 11 1 24 14 Rizespor 23 7 3 13 -15 24 15 Konyaspor 24 4 10 10 -13 22 16 Kasımpaşa 24 5 5 14 -18 20 17 Ankaragücü 24 4 8 12 -22 20 18 Kayserispor 24 4 7 13 -31 19

Basaksehir ging maandag tegen Gaziantep met 0-0 rusten, waarna Elia naar de kant werd gehaald voor Demba Ba. Gaël Clichy zette in de 51ste minuut een een-twee op met de kersverse invaller, waarna de opgestoomde linksback van Basaksehir met zijn zwakkere rechter de korte hoek vond: 1-0. Twaalf minuten daarna scoorde de topclub opnieuw. Irfan Kahveci ontving de bal na een afgeslagen aanval op de rand van de zestien en verschalkte vanaf daar met een bekeken schot doelman Güvenc: 2-0.

Gaziantep gaf bij die achterstand nog niet op en vocht zich in de 72ste minuut terug in de wedstrijd. Spits Kenan Özer ontving de bal op vijftien meter van het doel en legde hem kalm in het net: 2-1. Niet veel later gooide Basaksehir de wedstrijd alsnog in het slot. Een poging van Danijel Aleksic kon nog gekeerd worden door Güvenc, maar in de rebound tikte Ba simpel binnen: 3-1. Berkay Özcan leek in de slotfase de vierde voor de thuisploeg te maken, maar die werd afgekeurd vanwege buitenspel.