Tadic denkt terug aan München en gaat in gesprek met Ten Hag

Dusan Tadic gaat op korte termijn in gesprek met Ajax-trainer Erik ten Hag, zo meldt De Telegraaf. Net als vorig seizoen in München wil de Servische aanvoerder van de Amsterdammers om de tafel met de coach in de hoop alle neuzen in de selectie weer dezelfde kant op te krijgen. Tadic is ontevreden over het spel en de prestaties van Ajax en hoopt het tij te keren.

Vorig seizoen, oktober 2018, sprak Tadic na afloop van de Champions League-wedstrijd tussen Bayern München (1-1) drie uur lang met Ten Hag in het Hilton Hotel. Destijds sprak het tweetal niet alleen over de wedstrijd tegen Bayern, maar ook over wat er in en buiten het veld beter kon. Ten Hag kreeg het verwijt dat hij niet voor meningen van anderen open stond. Daarnaast was er vanuit de spelersgroep onvrede over de manier van trainen en de lange wedstrijdbesprekingen. “We hebben er niets aan om achter zijn rug om te klagen. Als we vinden dat iets beter kan, moeten we het rechtstreeks kunnen zeggen”, zei Tadic toen.

Erik ten Hag diep teleurgesteld: 'We missen vertrouwen'

“De wensen van de spelers gingen over van alles, over tactiek, trainingen en allerlei zaken rondom het elftal”, vertelde Tadic toentertijd, een paar weken na de 3-0 nederlaag tegen PSV. “Of ik een voorbeeld kan geven van wat er is besproken? Dat zijn meerdere dingen. Maar laat ik de kleine partijtjes noemen. Die was ik een dag voor de wedstrijd ook niet gewend en veel spelers vonden die vervelend. Dus heb ik namens de groep aangegeven dat we het liever op een andere manier willen. Uiteindelijk beslist de trainer. In dit geval heeft hij wel naar ons geluisterd, ja.”

Het onderhoud tussen Tadic en Ten Hag wierp zijn vruchten af. Ajax overleefde de groepsfase van de Champions League en bereikte de halve finale van het toernooi door in de knock-outfase Real Madrid en Juventus uit te schakelen. In de Eredivisie kwam Ajax als winnaar uit een spannende titelstrijd met PSV, terwijl het bekertoernooi werd gewonnen door Willem II in de finale te verslaan. Ajax is dit seizoen al uitgeschakeld in Europa, maar doet nog volop mee om het kampioenschap en de TOTO KNVB Beker.

“Ik ben boos. Dit is pijnlijk en kunnen we niet accepteren”, zei Tadic zondagavond na de 0-2 thuisnederlaag tegen AZ. “Dat alleen RKC in de laatste tien competitieduels vaker heeft verloren dan Ajax, mag natuurlijk nooit. Ik kijk altijd als eerste naar mezelf. Mijn spel is niet goed genoeg. Als het team beter draait, kan ik ook meer waarde hebben.” De 31-jarige aanvaller wil dat Ajax weer als team gaat opereren. “Zo komt de vorm terug en kunnen we hopelijk alsnog voor het kampioenschap gaan. Als je afspraken niet nakomt, krijg je een domino-effect. Is een speler te laat bij het hoog druk zetten, dan moet de volgende voor niks lopen en ontstaat er frustratie. En aan de bal zijn we op dit moment niet goed genoeg. Het moet sneller en beter.”