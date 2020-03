Aad de Mos ziet Ajax afhaken: ‘Ik heb het programma even nagekeken’

Het afgelopen voetbalweekend in de Eredivisie heeft de titelrace nieuw leven in geblazen, zo ziet ook Aad de Mos. De analist verwacht dat AZ na de overwinning bij Ajax (0-2) met het kampioenschap aan de haal zal gaan, terwijl er voor Feyenoord niet meer in zal zitten dan de derde plek.

"Tweede gaat niet meer gebeuren, die zetten alles op de beker", zegt De Mos tegenover het Eindhovens Dagblad over Feyenoord. De ploeg van trainer Dick Advocaat staat na het gelijkspel tegen PSV (1-1) zes punten achter beide koplopers Ajax en AZ. De Rotterdammers maken zoals De Mos aangeeft als halve finalist in de TOTO KNVB Beker, waarbij NAC Breda komende donderdag de tegenstander is, kans op nog een andere prijs.

De Mos stelt dat AZ favoriet voor de titel is. "AZ laat ook niet meer los, die krijgen aanstaande zaterdag met ADO Den Haag-thuis ook al een tegenstander die ze moeten hebben. Dus die zitten nu waarschijnlijk ook in een flow. Ik zeg dat AZ nu door pakt. De eenheid is er, het voetbal is er, de trainer is er. Ze hebben geleerd ook, ik zag een vleugje Getafe en LASK Linz in het spel van AZ", zo doelt De Mos op de Europa League-tegenstanders die respectievelijk Ajax en AZ uitschakelden.

Hoewel De Mos denkt dat Ajax geen kampioen wordt, verwacht de trainer in ruste wel dat het elftal van trainer Erik ten Hag de huidige negatieve reeks kan stoppen. Voor de nederlaag bij AZ werd in competitieverband ook al verloren van Heracles Almelo (1-0). "Ajax gaat zich dadelijk herstellen. Ik heb het programma nog even nagekeken, die gaan wel punten pakken. Ajax wordt tweede, Feyenoord derde en PSV vierde", zo stelt De Mos op zijn kenmerkende gedecideerde toon.