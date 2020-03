Haaland lijkt duidelijk signaal af te geven met lofzang op Ibrahimovic

Erling Braut Haaland had de clubs voor het uitkiezen in de meest recente transferperiode. De aanvaller ruilde Red Bull Salzburg uiteindelijk in voor Borussia Dortmund. Het is echter niet aannemelijk dat Haaland zijn loopbaan afsluit bij de Duitse topclub. De veelvuldig scorende spits droomt van een carrière zoals Zlatan Ibrahimovic, die in verschillende Europese topcompetities successen boekte.

"Ik hou van de mentaliteit van Ibrahimovic en hoe hij op een andere manier tegen dingen aankijkt", prijst Haaland de aanvaller van AC Milan in een interview met FourFourTwo. "Ik denk dat Ibrahimovic dat enorme zelfvertrouwen altijd al heeft gehad, maar dat is slechts mijn mening. Ik vind het ook knap dat hij van de ene naar de andere club gaat, in een ander land. Dat is niet altijd makkelijk, maar hij gaat dan vanaf het begin gewoon verder met het maken van doelpunten. Daar mag ik graag naar kijken."

Fenomeen Erling Braut Haaland wederom trefzeker in Bundesliga

De jonge Haaland ziet enige overeenkomsten tussen hem en de 38-jarige Ibrahimovic. "We spelen allebei als aanvaller en zijn allebei lang", vervolgt de topschutter van Dortmund. "Er zijn echter wel verschillen in onze manier van spelen, waardoor het moeilijk is om een vergelijking te trekken. Ik ben nu eenmaal wie ik ben." Haaland kent een sensationele start in Dortmund, met twaalf doelpunten in zijn eerste negen wedstrijden voor BVB.

Haaland werd in de transferwindow ook gelinkt aan onder meer Real Madrid en Manchester United. De interesse van verschillende topclubs streelt zijn ego. "Het is altijd leuk als clubs belangstelling tonen. Dat betekent dat je goed bezig bent als speler." Een hereniging met Ole Gunnar Solskjaer bleef dus uit, al blijft het respect van Haaland richting de manager van Manchester United groot. "Hij heeft mij veel geholpen toen ik als jonge speler binnenkwam bij Molde FK. Solskjaer was zelf een goede afmaker en gaf mij veel bruikbare tips op het gebied van afwerken. Hij is zeker belangrijk geweest voor mijn loopbaan."