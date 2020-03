‘Onze voorkeur gaat achteraf zeker uit naar een rode kaart voor Tagliafico’

Nicolás Tagliafico leek zondagavond in de thuiswedstrijd van Ajax tegen AZ (0-2) bewust op het bovenbeen van Jonas Svensson te gaan staan. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük en VAR Clay Ruperti vonden echter niet dat de linksback van Ajax een rode kaart verdiende in de slotfase van het duel in de Johan Cruijff ArenA. Scheidsrechtersbaas Dick van Egmond deelt die mening zeker niet. "We hadden liever rood gezien."

"Onze voorkeur gaat achteraf zeker uit naar een rode kaart", vervolgt Van Egmond zijn uitleg in gesprek met het Algemeen Dagblad. "De scheidsrechter (Gözübüyük, red.) heeft de situatie in de wedstrijd beoordeeld en was van mening dat het een grensgeval betrof. Hij was er niet volledig van overtuigd dat Tagliafico een rode kaart had moeten krijgen en kon tevens niet bepalen of hij het expres deed." Gözübüyük stond niet alleen in zijn twijfel. "De VAR steunde hem in die beslissing."

Tagliafico kreeg geen gele kaart voorgehouden door Gözübüyük, waardoor een eventueel latere schorsing voor de verdediger van Ajax sowieso uitblijft. "Nee, de situatie is beoordeeld en er is niets mee gedaan", verduidelijkt Van Egmond. "De scheidsrechter heeft het gezien én de VAR heeft de actie bekeken. Daarom mag Tagliafico niet meer worden gestraft." De Argentijnse linksback blijft derhalve op zes gele kaarten staan dit seizoen.

AZ-trainer Arne Slot zei na afloop al dat hij het verrassend vond dat Tagliafico niet was bestraft met een rode kaart. Ook Valentijn Driessen, chef sport van De Telegraaf, zette vraagtekens bij de beslissing van Gözübüyük om een rode kaart achterwege te laten. AZ kwam dankzij de 0-2 zege op gelijke hoogte met Ajax, daar beide ploegen nu 53 punten hebben. Ajax is vanwege een beter doelsaldo echter nog wel koploper.