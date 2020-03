‘Ik denk dat het te maken heeft met het afketsen van zijn transfer naar Real’

David de Gea was jarenlang van onschatbare waarde voor Manchester United. De doelman maakt echter een mindere periode door in zijn loopbaan en zondag leidde een vroege fout tegen Everton uiteindelijk tot puntverlies voor the Red Devils (1-1). De Gea was dit seizoen al direct betrokken bij zeven tegendoelpunten en clubicoon Peter Schmeichel doet een oproep aan de Spaanse sluitpost.

“Het is een gebrek aan concentratie. Topclubs winnen prijzen door niets zomaar weg te geven, dat doe je niet. Zeven fouten hebben in zeven wedstrijden tot puntverlies geleid, dat zijn er veel te veel. Dat zijn er te veel voor een topclub en De Gea moet zorgen dat hij dit uit zijn spel krijgt. Hij moet zich beter concentreren”, is Schmeichel duidelijk via de officiële kanalen van de Premier League.

De Deen heeft het idee dat alle geruchten over een transfer naar Real Madrid een rol hebben gespeeld in de mindere vorm van De Gea. De doelman was in het verleden een aantal keer dicht bij een terugkeer naar Spanje, maar met Thibaut Courtois heeft de Koninklijke nu zelf een doelman voor de lange termijn binnen. De Gea tekende daarna ook een nieuw contract op Old Trafford.

“Ik denk dat het te maken heeft met de teleurstelling over het afketsen van zijn transfer naar Real Madrid en met het gevoel dat hij hier vastzit in een team dat opnieuw opgebouwd moet worden en verdedigend onzeker is, er is veel aan de hand. Maar ik denk ook dat hij, met zijn ervaring, degene moet zijn die ervoor zorgt dat iedereen rustig blijft. Dat is op bepaalde momenten niet gebeurd en de mensen gaan er nu op letten. Als mensen zoiets aanwijzen, ga je erover nadenken en begin je te geloven dat er een probleem is. Dat kan een reden zijn waarom we De Gea nu in dit soort situaties zien”, sluit Schmeichel af.